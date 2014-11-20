Подозреваемым в подготовке терактов на Днепропетровщине грозит до 12 лет тюрьмы

Как сообщает пресс-группа УСБУ в области, в июне была обезврежена организованная преступная группировка, члены которой были завербованы российскими спецслужбами.

«Злоумышленники планировали создание незаконных вооруженных формирований для захвата органов власти и вооруженных нападений на подразделения Вооруженных Сил Украины», - сообщает пресс-группа УСБУ в области.

В частности, через социальные сети участники этой преступной группировки осуществляли информационную поддержку террористов «ДНР» и «ЛНР» - распространяли публичные призывы к насильственной смене власти и нарушению территориальной целостности Украины.

Читайте такжеСБУ обезвредила диверсантов «1-й славянской бригады»Во время проведения обысков и задержания подозреваемых правоохранительные органы изъяли два пистолета «ПМ», 6 гранат РГД-5 и Ф-1, более 2 кг взрывчатого вещества аммонита и более 1 кг тротила.

Было начато производство по статьям 258 (подготовка к теракту) и 263 (незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Украины.

За совершение этих преступлений законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.