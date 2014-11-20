Причиной мощного взрыва вблизи Мариуполя был подрыв снаряда саперами

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook.

«Сегодня около 10 часов 30 минут жители восточной части Мариуполя были встревожены звуками взрывов», - говорится в сообщении.

По информации штаба АТО в указанном направлении проводят работу саперные бригады ВСУ, которые обезвреживают неразорвавшиеся снаряды.

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«Те боеприпасы, которые невозможно вывезти на полигон, обезвреживают путем подрыва на местности», - отмечает штаб обороны Мариуполя.

Также сообщается, что «боевых столкновений в течение ночи и сегодняшнего утра в пределах сектора «М» не зафиксировано».