Ночью Донецк озарила большая вспышка (видео)
08:53, 20 ноября 2014Общество
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В ночь на 20 ноября Донецк на несколько секунд озарила большая яркая вспышка.
Донецк озарила большая вспышка / скриншот с записи
На несколько секунд в городе стало светло, как днем, сообщает сайт 62.ua. Как сообщают горожане, после этого в Донецке на несколько секунд пропал свет. По-прежнему обесточен Киевский район города.
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По предварительным данным, в районе завода "Топаз" произошло межфазное короткое замыкание на высоковольтной линии электропередачи с напряжением 110 киловольт.
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