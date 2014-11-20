Ночью Донецк озарила большая вспышка (видео)

08:53, 20 ноября 2014
Общество
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В ночь на 20 ноября Донецк на несколько секунд озарила большая яркая вспышка.

Над Донецком вспыхнула / скриншот с записи

На несколько секунд в городе стало светло, как днем, сообщает сайт 62.ua. Как сообщают горожане, после этого в Донецке на несколько секунд пропал свет. По-прежнему обесточен Киевский район города. 

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По предварительным данным, в районе завода "Топаз" произошло межфазное короткое замыкание на высоковольтной линии электропередачи с напряжением 110 киловольт.

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