На Житомирщине школьники собрали 71 тонну продуктов для жителей Луганщины

Школьники Житомирской области собрали 71 тонну продуктов для жителей Луганской области в рамках благотворительной акции «Пять картофелин».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, три последние недели в школах Житомирской области продолжалась благотворительная акция «Пять картофелин». Организаторами акции выступили управление образования и науки Житомирской облгосадминистрации и областная организация Общества Красного Креста. Школьники имели возможность приобщиться к сбору продуктов питания для жителей Луганской области и граждан, прибывших на территорию Житомирской области из зоны проведения антитеррористической операции.

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Школьники и их родители собрали 71 тонну картофеля, моркови, свеклы, капусты, лука и домашней консервации. Сегодня, 19 ноября, два грузовика с этой помощью отправились из Житомира в Луганскую область.

Как сообщил председатель Житомирской областной организации Общества Красного Креста Александр Богдан, мирные жители Луганской области получат 40 тонн благотворительной помощи, а остальные продукты будут распределены между вынужденными переселенцами, которые находятся сейчас в Житомирской области. Богдан особо отметил Олевский район области, жители которого передали 16 тыс. 800 кг сельскохозяйственной продукции.

Грузовики с надписью «Гуманитарная помощь жителям Луганщины - от населения Житомирщины» доставят продукты в города Рубежное и Северодонецк. А Луганская областная организация Общества Красного Креста распределит гуманитарную помощь между мирным населением.

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«Помощь, которую мы сегодня передаем в Луганскую область - это одна из акций в рамках целого комплекса мероприятий, направленного на поддержку жителей востока страны. Такие акции доказывают, что Украина - единственная страна. Это яркий пример того, как украинцы помогают своим согражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации", - рассказал УНИАН вр.и.о. заместителя председателя Житомирской облгосадминистрации Ярослав Лагута.

Гуманитарную помощь будут сопровождать представители Управления ГСЧС Украины в Житомирской области, а в Киевской области и в других регионах эту эстафету будут продолжать их коллеги.