В Житомире на фасаде школы открыли мемориальную доску погибшему в АТО полковнику СБУ Возному (фото)

Доска из серого гранита с изображением Возного установлена на фасаде школы, где он учился.

Сегодня в Житомире на фасаде школы №16 торжественно открыли мемориальную доску полковнику Службы безопасности Украины Юрию Возному, погибшему в зоне АТО в июне прошлого года в результате взрыва автомобиля.

Как передает корреспондент УНИАН, доска из серого гранита с изображением Возного установлена на фасаде школы, где он учился.

В мероприятии приняли участие ученики школы, представители общественных организаций, военные и журналисты. Также на церемонии открытия присутствовали родители и жена погибшего, его друзья и коллеги, представители городской власти.

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Как сообщал УНИАН, 41-летний Возный погиб 27 июня 2017 года в Константиновском районе Донецкой области при исполнении служебных обязанностей. Автомобиль, в котором он ехал, взорвали.

У погибшего остались родители, жена, трое детей.