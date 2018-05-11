В Житомире на фасаде школы открыли мемориальную доску погибшему в АТО полковнику СБУ Возному (фото)
Сегодня в Житомире на фасаде школы №16 торжественно открыли мемориальную доску полковнику Службы безопасности Украины Юрию Возному, погибшему в зоне АТО в июне прошлого года в результате взрыва автомобиля.
Как передает корреспондент УНИАН, доска из серого гранита с изображением Возного установлена на фасаде школы, где он учился.
В мероприятии приняли участие ученики школы, представители общественных организаций, военные и журналисты. Также на церемонии открытия присутствовали родители и жена погибшего, его друзья и коллеги, представители городской власти.
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Как сообщал УНИАН, 41-летний Возный погиб 27 июня 2017 года в Константиновском районе Донецкой области при исполнении служебных обязанностей. Автомобиль, в котором он ехал, взорвали.
У погибшего остались родители, жена, трое детей.