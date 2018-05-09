"Нацкорпус" озвучил требования к оскандалившемуся из-за концерта к 9 мая "Интеру" (видео)

У "Интера" осталось 6 часов, говорят в "Нацкорпусе". Что последует за этим отсчетом, не сообщается.

В "Нацкорпусе" заявили, что "Интер" продолжает игнорировать их требования. Они предупредили, что у руководства канала осталось 6 часов.

Об этом "Национальный корпус" сообщает на своей странице в Facebook.

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"Мы не прекращаем нашу акцию, это только начало! Следующий стикер прилетит руководству канала в лоб. Так же будет понятнее?", - говорится в сообщении.

"У "Интера" осталось 6 часов, чтобы принять правильное решение!", - добавили в "Нацкорпусе".

Одним из требований пикетчиков является снятие с эфира "Интера" пропагандистского контента к 9 мая.

Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео эпизода "праздничного концерта по случаю Дня победы" на канале «Интер», в котором один из ведущих Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды. "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", – сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на скандальный отрывок из концерта канала "Интер" к 9 мая, призвав не раскалывать общество.