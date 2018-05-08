Территорию арсенала в Балаклее продолжают обследовать патрули

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовано 12 единиц техники.

Ситуация на технической территории воинской части в городе Балаклея в Харьковской области контролируемая, территорию продолжают обследовать пешие патрули.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7 часов 8 мая ситуация контролируемая. Пешими патрулями проводится обследование территории», - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего задействованы 35 человек и 12 единиц техники, в том числе от ГСЧС шесть человек личного состава, две единицы техники.

«Ситуация находится на контроле ГСЧС», - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 3 мая в 13.40 в городе Балаклея на технической территории воинской части возникло возгорание сухой травы с последующими единичными взрывами боеприпасов на площади около 35 гектаров. Пожар был локализован утром 4 мая. Жертв и пострадавших нет.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса ("халатное отношение к военной службе"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

По данным Минобороны, причиной пожара могло стать попадание искры от выхлопной трубы пожарного танка, возгорание сухой травы или воздействие солнечных лучей на взрывоопасные предметы, которые находились на неочищенной территории.