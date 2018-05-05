На территории воинской части в Балаклее очагов тления нет, ситуация под контролем – Минобороны

Продолжается полная ликвидация чрезвычайной ситуации, продолжает работать спецтехника, в том числе авиация.

На территории воинской части в Балаклее Харьковской области очагов тления нет, ситуация полностью контролируемая.

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Об этом пресс-секретарь оперативного пресс-центра Минобороны в Балаклее Виталий Саранцев сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«На данный момент очагов тления вообще нет. Продолжается работа по полной ликвидации чрезвычайной ситуации», - отметил он.

В тушении очагов тления задействована спецтехника, в частности, четыре пожарных танка и авиация.

«Сейчас ситуация полностью контролируемая. Каких-либо очагов тления, задымления также нет. Ситуация полностью мониторится», - заверил пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, 3 мая в 13.40 в городе Балаклея на технической территории воинской части, где был арсенал и ликвидировали боеприпасы, возникло возгорание сухой травы с последующими единичными взрывами боеприпасов на площади около 35 га. Пожар был локализован утром 4 мая. Жертв и пострадавших нет.

Полиция Харьковской области открыла уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса ("халатное отношение к военной службе"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

По данным Минобороны, причиной пожара могли стать попадание искры от выхлопной трубы пожарного танка, возгорание сухой травы или воздействие солнечных лучей на взрывоопасные предметы, которые находились на неочищенной территории.

Сегодня утром Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на территории воинской части в Балаклее остается незначительное тления двух очагов возгорания.