Порошенко о получении автокефалии: не представляю в Русской православной церкви украинскую мать, потерявшую сына на Донбассе

Президент подчеркнул, что получение автокефалии имеет важное значение для независимости государства.

Украина с получением автокефалии православной церкви вернется к истокам своей истории.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом Петр Порошенко сказал в интервью немецкому изданию «Фокус».

Он подчеркнул, что, подняв вопрос о об издании томоса об автокефалии православной церкви, Украина, в первую очередь, стремится отстоять право на собственную, независимую церковь.

«Мы не против кого-то. Возьмите церковь - каждая страна должна иметь свою собственную. Оказывается, только Украина, Беларусь и Молдова не имеют такого права. Перед началом войны с Россией внутренние конфликты внутри православной церкви может и были бы приемлемыми. Но в результате российской агрессии - больше нет. Русская православная церковь действует по поручению России», - сказал глава государства.

«Я надеюсь, что мое обращение к Варфоломею, константинопольскому патриарху, принесет положительный результат и даст нам право на собственную автокефальную церковь. Украинская церковь была создана 1000 лет тому назад в Константинополе. Мы просто возвращаемся к истокам», - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что это имеет важное значение для независимости Украины, ведь наконец украинцы получат право самостоятельно определять церковную иерархию и то, за какого патриарха молиться. "Это просто важно для нашей независимости. Мы таким образом сами будем определять церковную иерархию и молиться своим, а не Путину, и не Кириллу. Вы можете себе представить, чтобы украинская мать, которая потеряла на войне сына, шла в русскую православную церковь? Нам ненавистна мысль, будто мы остаемся частью советской или российской империи", - заявил Порошенко.

«Мы ненавидим стереотип, будто мы - часть советской или российской империи. Наше прошлое в Европе. Мы стараемся именно сейчас вернуться в европейскую семью. Это касается не только западной, но и центральной Украины. В 2013 году только 35% респондентов здесь поддерживали Европу, 16% - идею членства в НАТО. Сейчас 70% - за ЕС, 56% - за НАТО», - акцентировал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение от президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею об издании томоса об автокефалии православной церкви в Украине, постановление Верховной Рады в поддержку этого обращения, а также соответствующие обращения иерархов Украинской православных церквей.