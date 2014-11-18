Жители Донбасса устраивают "голодные" бунты и требуют от боевиков денег (видео)
09:20, 18 ноября 2014Общество
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Жители подконтрольных боевикам территорий на Востоке Украины поднялись на "голодные" бунты.
REUTERS
В Енакиево на Донетчине несколько сотен женщин пришли к боевикам требовать денег, сообщает ТСН.
Как отмечается, так называемый исполняющий обязанности Енакиевского городского головы пообещал съездить за деньгами в Донецк.
Читайте такжеБоевики везут на Донбасс оборудование для печати фальшивой гривни - МВДТак же требовали выплат в оккупированном Торезе. В Свердловске местные жители пытались прогнать так называемых "ополченцев" и российских "казаков". Мятежников разгоняли люди с автоматами.
Жители подконтрольных боевикам территорий поднялись на голодные бунты
Как сообщал УНИАН, в Краснопартизанске Луганской области местные жители также выходят на митинги из-за недовольства действиями боевиков, отсутствия денежного обеспечения и продуктов.
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