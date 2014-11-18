Жители Донбасса устраивают "голодные" бунты и требуют от боевиков денег (видео)

В Енакиево на Донетчине несколько сотен женщин пришли к боевикам требовать денег, сообщает ТСН.

Как отмечается, так называемый исполняющий обязанности Енакиевского городского головы пообещал съездить за деньгами в Донецк.

Читайте такжеБоевики везут на Донбасс оборудование для печати фальшивой гривни - МВДТак же требовали выплат в оккупированном Торезе. В Свердловске местные жители пытались прогнать так называемых "ополченцев" и российских "казаков". Мятежников разгоняли люди с автоматами.

Как сообщал УНИАН, в Краснопартизанске Луганской области местные жители также выходят на митинги из-за недовольства действиями боевиков, отсутствия денежного обеспечения и продуктов.