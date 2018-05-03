В Харькове суд взял под стражу подозреваемого в совершении ДТП, в котором погиб известный стритрейсер

Водителя арестовали на 60 суток без права внесения залога.

В Харькове суд взял под стражу водителя внедорожника, подозреваемого в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которой погиб блогер и стритрейсер, известный под псевдонимом Amigos.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, соответствующее решение Киевский районный суд Харькова избрал сегодня.

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«Суд избрал для 41-летнего водителя внедорожника Toyota Land Cruiser, который подозревается в совершении смертельного ДТП на автодороге Харьков – Старый Салтов, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ДТП произошло 1 мая около 17:20 на автодороге Харьков – Старый Салтов. В результате лобового столкновения Chevrolet Corvette с внедорожником Toyota Land Cruiser погиб 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Corvett. Пассажир – 22-летняя женщина с многочисленными травмами госпитализирована в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего). Досудебное расследование продолжается. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.