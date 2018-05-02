В исторической части Днепра отреставрируют и снабдят подсветкой 15 старых домов

Из этого списка восемь домов обладают исторической ценностью и являются памятниками архитектуры.

На градсовете Днепра проекты по реконструкции фасадов домов в исторической части города предложили сразу три разработчика, и все в целом, с мелкими поправками, были одобрены.

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В список выбранных для реставрации зданий попали дома по проспекту Яворницкого 88, 94, 96, 98, 104, 99, 101, 101а, 105, 109, 113, 115, а также строения на улице Курчатова №2 и №4, и ул. Пастера 2. Из этого списка восемь домов обладают исторической ценностью и являются памятниками архитектуры. Но и остальные весьма примечательны.

Главной же изюминкой всех восстановительных работ станет подсветка. Все отреставрированные дома оснастят точечными светильниками на шарнирах. Они украсят первые этажи и отдельные части зданий. Так, в длинном пятиэтажном здании с восьмиэтажной угловой башней на углу пр. Дмитрия Яворницкого и улицы Княгини Ольги подсветкой снабдят последний этаж с декоративным карнизом, в четырехэтажном здании на пр. Яворницкого 96 – два вертикальных ряда эркеров.

Максимальный эффект подсветка будет иметь, когда все окна в домах будут оставаться темными. В противном случае впечатление будет не таким ярким.