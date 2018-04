Календарь событий: что нас ждет на будущей неделе

30 апреля

Неделя начинается с Международного дня джаза. Он был учрежден ЮНЕСКО в 2011 году, а впервые прошел в 2012-ом. Джаз как явление возник в 1910-х годах на юге США и быстро распространился по миру. Музыкальные критики, в первую очередь, ставили его в противовес коммерческой поп-музыкальной индустрии. Великие музыканты Луи Армстронг, Билли Холидей, Элла Фицджеральд, Рэй Чарльз, Сара Вон, Диззи Гиллеспи, Чарли Паркер и Майлс Дейвис уверяли, что джаз – музыка для души и хорошего настроения, поэтому она будет жить вечно. И не ошиблись.

Еще 30 апреля - Международный день свечника. С каждым годом в мире производство восковых и парафиновых свеч только то и делает, что набирает обороты. Поэтому профессиональный день свечников выглядит абсолютно логично.

В понедельник есть и наш национальный праздник, причем с интересной историей - День пограничника. В советское время он приходился на 28 мая (с 1958 года), в связи с тем, что 28 мая 1918 года Декретом Совета народных комиссаров была учреждена Пограничная охрана границы РСФСР. Но после обретения Украиной независимости, указом на то время президента Леонида Кравчука дата празднования была перенесена на 4 ноября, в ознаменование создания в этот день в 1991 году Украинских пограничных войск на базе Западного пограничного округа. Но эта дата не прижилась. И в 2003 году официально праздник «вернули» в май. Однако 27 апреля этого года президент Петр Порошенко подписал указ об учреждении Дня пограничника 30 апреля - в честь 100-летия нашей пограничной службы – создания Отдельного корпуса пограничной охраны Украинской Народной республики.

Памятные даты: 30 апреля 1789 года Дродж Вашингтон был единогласно избран первым президентом США.

30 апреля 1803 года США купили у Франции Луизиану по цене 4 цента за акр, а в 1812 году Луизиана стала 18-м штатом Америки.

30 апреля 1954 года в Киеве был открыт памятник «красному» герою – Щорсу. Скульптору позировал Леонид Кравчук, ставший позднее президентом Украины. По программе декоммунизации его хотели демонтировать, но он до сих пор стоит на бульваре Шевченко, правда у коня, на котором восседает «пролетарий», кто-то отпилил ногу. Сейчас уже поговаривают, что лучше памятник переименовать и «подправить». Может, сыграл свою роль «натурщик»?

В этот день в 1961 году в Минске состоялась свадьба американца Ли Харви Освальда и Марины Прусаковой. Через два года Освальд был обвинен в убийстве Джона Кеннеди. Еще до суда, во время этапирования в окружную тюрьму, Освальд был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби, который вышел из толпы и выпустил пули Освальду в живот. Он умер в больнице «Парклэнд», где двумя днями ранее скончался Кеннеди.

В 1992 году в Женеве было объявлено, что технология Всемирной паутины, разработанная сотрудником Европейской лаборатории физики элементарных частиц, англичанином Тимом Бернерсом-Ли, будет для всех бесплатной.

Именины в понедельник празднуют Адриан, Александр, Ефрем, Иван, Михаил, Семен и Федор.

1 мая

1 мая в 142 странах мира отмечают День труда. Его история началась в 1886 году, когда американские рабочие организовали забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. Она закончились кровопролитным столкновением с полицией. В ходе последовавших на следующий день массовых протестов прогремел взрыв – до сотни людей получили ранения, были и погибшие. В организации взрыва обвинили восемь рабочих и приговорили их к повешению. В память о тех событиях Парижский конгресс II Интернационала (июль 1889 года) объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира и предложил отметить его демонстрациями. Впервые он прошел в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и других странах. В Российской империи его впервые неофициально отметили коммунисты 3 мая 1911 года. В 1918 году в РСФСР этот праздник стал государственным - День Интернационала. Позже он переименовывался неоднократно - Праздник международной солидарности пролетариата (1930 год), Боевой праздник международного пролетариата (1943 год), День всемирного праздника трудящихся (1946 год).

В СССР Первомай отмечался демонстрациями, украшенными портретами членов ЦК, лозунгами, призывами, плакатами, маевками. Но майские праздники любили не за эту «красочность», а за дополнительные выходные, которые были как раз кстати: весна – пора вскапывания огородов и посадки картошки.

Между тем, в США 1 мая работают, в большинстве стран ЕС тоже не вспоминают демонстрациями американских рабочих, но вот в Англии 1 мая - выходной. Там празднуют Майский день с уличными парадами и народными гуляниями, а история этого дня в Великобритании тесно переплетается с древними традициями. Благодаря Швеции 1 мая с 1908 года еще известен как Международный день белой ромашки, поскольку в этот день собирались средства для борьбы с распространенной в то время среди рабочих болезнью – туберкулезом.

В Украине с 2018 года на один день «для гуляний» стало меньше – 2 мая теперь рабочий. Но 1 мая пока остается выходным – видимо, сработала дань посадке картошки.

Среди значимых дат: 178 лет назад, 1 мая 1840 года, в Англии появились первые в мире почтовые марки, они были с портретом королевы Виктории. Двух цветов: черная стоила один пенни, синяя – два пенса. А с 6 мая эти марки разрешили наклеивать на конверты и использовать при пересылке писем. Автором идеи был Роулэнд Хилл, который в 1854 году стал главным почтмейстером Британии. Заслуги этого реформатора почтовой службы впоследствии были отмечены присвоением титула лорда и денежной премией в 20 тысяч фунтов стерлингов – заоблачные для того времени деньги.

Еще одно событие 58-летней давности – времен «железного занавеса». 1 мая 1960 года американский самолет «U-2», пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом, нарушил воздушное пространство СССР и был сбит в районе Свердловска (ныне Екатеринбург). Первая выпущенная ракета ЗРК С-75 оторвала у самолета Пауэрса крыло, повредила двигатель и хвостовую часть, для надежного поражения было выпущено еще несколько зенитных ракет. Но ими случайно был сбит советский перехватчик МиГ-19. Пилот самолета, старший лейтенант Сергей Сафронов, погиб. Пауэрсу повезло больше, он выпрыгнул с парашютом, и был при приземлении задержан. Военная коллегия Верховного суда СССР осудила его за шпионаж и приговорила к длительному сроку тюремного заключения. Как результат, США отменили визит президента Эйзенхауэра в СССР и все планы по сотрудничеству. Пауэрс отсидел в ГУЛАГе 21 месяц, после чего был обменян на советского разведчика Рудольфа Абеля, арестованного в Америке в сентябре 1957 года. Обмен состоялся 10 февраля 1962 года на мосту между Западным и Восточным Берлином.

1 мая из неофициальных праздников, как правило возникших из соцсетей, - День заплетающихся ног и День покатушек с ветром.

Именины празднуют Антон, Василий, Виктор, Григорий, Эфим, Иван, Кузьма, Михаил и Иосиф.

2 мая

В среду нет международных праздников, но памятных дат предостаточно. Так, 2 мая 1923 года состоялся первый беспосадочный трансконтинентальный перелет. Его выполнили американские пилоты Келли и Макриди на самолете «Fokker T2». Путь из Нью-Йорка в Сан-Диего протяженностью чуть более 4 тысяч километров был преодолен за 26 часов 50 минут.

2 мая 1952 года считается началом новой эры в пассажирской авиации. Первый рейс Лондон-Йоханнесбург выполнил реактивный самолет «Комета» с 36 пассажирами на борту.

В этот день в 1963 году впервые британский хит-парад возглавила группа The Beatles с песней «From Me to You», она удержится в лидерах семь недель. До конца года квартет музыкантов из Ливерпуля еще трижды поднимется на первую ступеньку хит-парада.

2 мая 1980 года в ЮАР была запрещена песня «Another Brick in the Wall» группы «Pink Floyd». Советский Союз тогда растиражировал эту новость во всех СМИ. Но стоило лидеру и основателю группы Роджеру Уотерсу написать для следующего альбома песню с фразой «Брежнев взял Афганистан», как «Pink Floyd» оказалась в черных списках СССР.

В этот день в 1984 году советский диссидент, всемирно известный физик, один из создателей первой водородной бомбы Андрей Сахаров начал голодовку (до 6 августа) после того, как советское правительство отказало его жене Елене Боннэр в разрешении на выезд за границу, чтобы сделать необходимую операцию.

2 мая 2011 года спецслужбы США ликвидировали террориста №1 Усаму бен Ладена.

Именины у Виктора, Георгия, Иоанна, Антона, Никифора, Трифона, Семена и Дмитрия.

3 мая

В четверг - Всемирный день свободы печати. Он был учрежден Генассамблеей ООН в 1993 году. Главным мероприятием в этот день является вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной печати имени Гильермо Кано - в честь погибшего в 1986 году колумбийского журналиста. В преддверии Дня свободы печати международный Комитет защиты журналистов обнародует анализ отношений прессы и власти и направляет его потом главам государств с описанием проблем журналистов. Международная организация «Репортеры без границ», на основе мониторинга ситуации более чем в 100 государствах мира, составляет к этому дню список «врагов свободной прессы». Результаты исследования прошлых лет для Украины были не утешительными. Посмотрим, как будут обстоять дела в этом году.

Еще 3 мая - День Солнца, зачастую его называют Всемирным днем ​​Солнца или Международным днем ​​Солнца. Он учрежден в 1994 году. Цель – напомнить, что Солнце - жизненно важно для Земли, а также привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии.

В этот день еще празднуется День рождения Спама – «стихийного бедствия» для хозяев электронных почтовых ящиков. Дата выбрана не случайно – 3 мая в 1978 году было отправлено первое официально зарегистрированное нежелательное рекламное сообщение. А название этому «электронному мусору» дал в 1993 году системный администратор Usenet Джоэл Фер.

Из неофициальных праздников 3 мая - День положительности в уме и День солнечных пятнашек.

Именины у Александра, Григория, Феодора, Анастасия и Гавриила.

4 мая

В пятницу неформальный, но очень знаковый праздник - День Звездных войн или День Люка Скайуокера, как зачастую именуют поклонники всемирно известной киносаги «Звездные войны» ее режиссера. История возникновения этого дня курьезная - знаменитая фраза напутствия джедаев «Да пребудет с тобой Сила» пишется по-английски: «May the force be with you». Кто-то из любителей фильма обыграл однажды эту фразу: английское «May» перевел как название месяца, а слово «force» (сила) заменил на «fourth» (четвертый). Вот и получилось - «Да пребудет с тобой четвертое мая». Отсюда и дата. Первое празднование Дня Звездных войн было проведено в 2011 году в канадском Торонто, оно было массовым - костюмированные шествия, шоу-программы. С тех пор праздник проходит ежегодно, весело его отметить помогают активисты соцсетей.

Есть 4 мая и значимые памятные даты - 39 лет назад, в 1979 году, Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании и первой женщиной на этом посту. «Железная Леди», как ее называли, была признана самой влиятельной женщиной в мире в течение десяти лет. Ее путь к вершине власти кажется невозможным - дочь владельца маленького магазина, воспитывавшаяся в доме без водопровода, взяла штурмом испокон веков мужской Олимп. Тэтчер, творчески используя законодательство, добилась большего, чем три ее предшественника вместе взятые. Свой пост она покинула в 1990 году. Скончалась на 88-м году жизни в Лондоне. Тогда пресс-секретарь экс-премьера лорд Тимоти Белл заявил со ссылкой на детей «Железной леди»: «Марк и Кэрол Тэтчер объявили, что их мать - баронесса Тэтчер - мирно скончалась после инсульта».

Еще 4 мая есть неформальные праздники: День любителей вермишелевого супа и День рождения складного зонтика.

Именины празднуют Алексей, Денис, Кондрат, Максим, Федор, Иван и Николай.

И самый главный праздник: 4 мая – это пятница. А, значит, впереди выходные. Ну, разве не благая весть?

5 мая

В субботу - Международный день борьбы за права инвалидов. Дата выбрана символично – 5 мая 1992 года люди с особыми потребностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире более 1 миллиарда людей (15% населения земного шара) имеют какую-либо форму инвалидности. Более 100 миллионов из них - дети. Причем показатели инвалидности только повышаются. Медики уверяют, что всему причиной старение населения и рост хронических заболеваний. Вопрос - как решить эту проблему – остается открытым.

Еще 5 мая – Международный день акушерки. Идею праздника предложила Международная ассоциация акушерок в 1987 году. Но официальным он стал только в 1992 году. Поздравляем тех, благодаря рукам которых все мы появились на свет.

Из неформальных праздников - День общения, День водолаза и День шифровальщика.

Насыщен день и памятными датами: 5 мая 1951 года в Великобритании был продемонстрирован первый компьютер, созданный специально для игр, в 1956 в Токио состоялся первый чемпионат мира по дзюдо, в 1994 году французское правительство одобрило закон о желательной замене в общественных документах, контрактах и произведениях художественной литературы 3500 иностранных выражений и технических терминов на национальные.

Именины празднуют Виталий, Всеволод, Гавриил, Климент, Феодор, Дмитрий.

6 мая

В воскресенье международных праздников нет, но из памятных дат выделяются следующие: 6 мая в 1986 году, спустя 10 дней после крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы, СССР официально объявил об аварии на Чернобыльской АЭС. Да и как бы не пытались Советы, но скрыть произошедшее было невозможно. Радиоактивное заражение охватило не только Украину, Беларусь и Россию, но и большую часть Европы – вплоть до Италии. Впоследствии загрязнение было отмечено в арктических зонах, Норвегии, Финляндии и Швеции.

В 1994 году королева ВеликобританииЕлизавета II и президент ФранцииФрансуа Миттеран торжественно открыли тоннель под проливом Ла-Манш (о его строительстве говорили еще в 19 веке). В целом, на строительство Евротоннеля, как его еще называют, было затрачено около 10 миллиардов фунтов, причем проектная стоимость была превышена на 80 процентов. По мнению экспертов, срок его окупаемости может превысить 1000 лет. Протяженность тоннеля под Ла-Маншем - 51 км, из которых 39 проходят непосредственно под проливом. Автомобильный транспорт преодолевает тоннель в вагонах специальных поездов Eurotunnel Shuttle. При этом водители и пассажиры авто не покидают своих транспортных средств. Процедура погрузки машин в вагон занимает не более восьми минут. Поезда находятся в тоннеле от 20 до 35 минут, весь путь занимает 2 часа 15 минут. Кстати, тоннель под Ла-Маншем не является самым протяженным железнодорожным тоннелем - лишь третье место. Второе место у японского тоннеля «Сэйкан», соединяющего острова Хонсю и Хоккайдо, длина которого 53,85 км. А самым длинным в мире является Готардский железнодорожный тоннель в швейцарских Альпах - 57 км.

Именины 6 мая празднуют Анатолий, Александр, Георгий и Иван.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

