В Киеве начинают отключать горячую воду (адреса)

16:54, 16 апреля 2018
Общество
617
В столице начинают отключать горячую воду / фото УНИАН

Как сообщает пресс-служба Соломенской РГА, горячей воды не будет с 17 по 30 апреля.

Список улиц, где отключат горячую воду:

- ул. Митрополита Василия Липковского;

- ул. Стадионная;

- ул. Патриарха Мстислава Скрипника;

- ул. Кудряшова;

- ул. Механизаторов;

- ул. Соломенская;

- ул. Курская;

- ул. Ереванская;

- ул. Фучика;

- ул. Уманская;

- ул. Нищинского;

Читайте такжеВ водоканале объяснили, почему жителей Киева на сутки оставят без воды

- ул. Богдановская;

- ул. Шовкуненко;

- ул. Волгоградская;

- ул. Гетьмана;

- ул. Преображенская;

- ул. Златопольская;

- ул. Головко;

- ул. Огородная;

- ул. Выборгская;

- ул. Голего;

- ул. Яблонской;

- ул. Металлистов;

- ул. Янгеля;

- ул. Борщаговская;

- ул. Гарматная;

- ул. Докучаевская;

- Чоколовский бульвар;

- Воздухофлотский проспект;

- проспект Лобановского;

- проспект Победы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#горячая вода#горячая вода в Киеве#отключение горячей воды в Киеве