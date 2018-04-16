В Киеве начинают отключать горячую воду (адреса)

С завтрашнего дня в столице стартует сезон гидравлических испытаний горячего водоснабжения.

В Киеве стартует сезон гидравлических испытаний горячего водоснабжения. Как сообщает пресс-служба Соломенской РГА, горячей воды не будет с 17 по 30 апреля. Список улиц, где отключат горячую воду: - ул. Митрополита Василия Липковского; - ул. Стадионная; - ул. Патриарха Мстислава Скрипника; - ул. Кудряшова; - ул. Механизаторов; - ул. Соломенская; - ул. Курская; - ул. Ереванская; - ул. Фучика; - ул. Уманская; - ул. Нищинского; Читайте такжеВ водоканале объяснили, почему жителей Киева на сутки оставят без воды - ул. Богдановская; - ул. Шовкуненко; - ул. Волгоградская; - ул. Гетьмана; - ул. Преображенская; - ул. Златопольская; - ул. Головко; - ул. Огородная; - ул. Выборгская; - ул. Голего; - ул. Яблонской; - ул. Металлистов; - ул. Янгеля; - ул. Борщаговская; - ул. Гарматная; - ул. Докучаевская; - Чоколовский бульвар; - Воздухофлотский проспект; - проспект Лобановского; - проспект Победы.

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