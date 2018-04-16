В Киеве начинают отключать горячую воду (адреса)
В Киеве стартует сезон гидравлических испытаний горячего водоснабжения.
Как сообщает пресс-служба Соломенской РГА, горячей воды не будет с 17 по 30 апреля.
Список улиц, где отключат горячую воду:
- ул. Митрополита Василия Липковского;
- ул. Стадионная;
- ул. Патриарха Мстислава Скрипника;
- ул. Кудряшова;
- ул. Механизаторов;
- ул. Соломенская;
- ул. Курская;
- ул. Ереванская;
- ул. Фучика;
- ул. Уманская;
- ул. Нищинского;
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- ул. Богдановская;
- ул. Шовкуненко;
- ул. Волгоградская;
- ул. Гетьмана;
- ул. Преображенская;
- ул. Златопольская;
- ул. Головко;
- ул. Огородная;
- ул. Выборгская;
- ул. Голего;
- ул. Яблонской;
- ул. Металлистов;
- ул. Янгеля;
- ул. Борщаговская;
- ул. Гарматная;
- ул. Докучаевская;
- Чоколовский бульвар;
- Воздухофлотский проспект;
- проспект Лобановского;
- проспект Победы.