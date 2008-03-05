Балога заявляет, что не имеет отношения к шарикам и среднему пальцу

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает очень преувеличенными комментарии о его личной роли и негативном влиянии Секретариата главы государства в жизни страны.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛОГИ, переданном УНИАН пресс-службой Президента Украины.

По его словам, на протяжении последних двух недель в информационном пространстве страны выразительно проявилась тенденция связывать все более-менее значимые события в политической, экономической и социальной сферах с деятельностью Секретариата Президента Украины и его руководителя. О непременном участии ведомства во главе с В.БАЛОГОЙ во всех без исключения актуальных процессах активно говорят чиновники, народные депутаты, политики, эксперты; об особом влиянии Секретариата пишут журналисты; об управлении Банковой всем и вся говорят в офисах и общественном транспорте.

В то же время В.БАЛОГА отметил то, что вся деятельность Секретариата будет направляться только на обеспечение конституционных полномочий и обязанностей главы государства. “Попытки противодействия выполнению Секретариатом его функций недопустимы, а пренебрежения публично объявленной позицией - напрасны. Попытка ограничить прерогативы Секретариата бесперспективны: мы и в дальнейшем будем выполнять контрольные, аналитические и коммуникативные задачи”, - подчеркнул он.

Кроме того, по словам В.БАЛОГИ, не имеет даже шаткого основания тезис о целенаправленной критике правительства со стороны СП. “Все замечания Секретариата, которые касались деятельности Кабинета Министров, прямо следуют из прав и полномочий Президента, закрепленных в Основном Законе”, - отметил он. Руководитель Секретариата напомнил, что глава государства придерживался достаточно жесткой линии относительно предыдущего состава Кабмина в случаях, когда правительство принимало решение за рамками законодательства и вопреки национальным интересам. “Президент Виктор ЮЩЕНКО и его Секретариат никогда не применяют в своей деятельности двойные стандарты”, - отметил В.БАЛОГА.

Вместе с тем он отметил, что “за надуманными тезисами о якобы “развернутой кампании против правительства” случайно, а скорее - преднамеренно не замечается поддержка Банковой парламентской коалиции и сформированного ею Кабинета Министров”. В частности, Секретариат убежден, что длительное блокирование работы Верховной Рады препятствует деятельности правительства, ограничивает его возможности. В соответствии со своими полномочиями и ресурсами СП прилагает усилия, чтобы вдохнуть жизнь в законодательную работу, а следовательно - и открыть путь новым правительственным инициативам, подчеркнул В.БАЛОГА.

Он также напомнил, что неоднократно объектом критики со стороны Секретариата становились политические силы, в том числе и с парламентским мандатом, “действия которых противоречат логике создания государства, не соответствуют их программам или предвыборным обещаниям”. На сегодня неконструктивную позицию занимает Партия регионов, которая сознательно, не кроясь, под надуманными поводами блокирует работу Верховной Рады, проверяя общество и страну на здравый смысл. Тормозится трансформация блока “Наша Украина - Народная самооборона” в единую партию, хотя это обязательство скреплено подписями лидеров партий, которые образовали “Наша Украина – Народная самооборона”, сказал В.БАЛОГА.

Он заверил, что Секретариат Президента и в дальнейшем решительно будет противодействовать всем попыткам сохранить или создать в экономике страны модели, которые загоняют экономические отношения в тень, порождают коррупцию и наживу.

В.БАЛОГА подчеркнул, что “в государстве не может быть ареала обитания чиновников, пусть даже высшего разлива, свободных от обоснованной критики со стороны Президента и его Секретариата. Причем от такой критики, за которой всегда идет продуманное предложение, четкая директива, конкретное действие, адекватная реакция”.

Также руководитель Секретариата Президента комментирует утверждение “о гипертрофированной роли В.БАЛОГИ”. По его словам, “с недавних пор стало признаком хорошего тона, даже модно видеть везде присутствие воли и ума руководителя Секретариата. На него же автоматически и возлагается ответственность за все. Поредели ряды “Нашей Украины” - это БАЛОГА подбил партийцев написать заявления о выходе. Нарушил нагло правила дорожного движения высокий чин из гаишной “Кобры” - это БАЛОГА его направил и средний палец поднял. Не отпускают бензин на заправках “Укрнафты” - этому не тендерный беспорядок причиной, это БАЛОГА заговоры плетет. Партия регионов Раду блокирует - а БАЛОГА им шарики надувает”.

По мнению главы президентского секретариата, “даже этого шорт-листа достаточно, чтобы понять абсурдность всех дутых упреков. Так можно дойти до обвинений в глобальном потеплении или других катаклизмах”. В.БАЛОГА считает, что причиной подобных обвинений стало то, что Секретариат действительно занимает активную, принципиальную и действенную позицию по важным для страны вопросам.

Он призвал политиков, экспертов, журналистов “анализировать суть, а не настроения; отличать причины от следствий; оценивать по действиям, а не их интерпретациям; читать тексты, а не искать зря подтексты”. В.БАЛОГА выразил уверенность, что тогда всегда можно иметь ясную картину происходящего и реальной роли в этом конкретного политика или государственного деятеля.