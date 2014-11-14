На Луганщине завербованным "полицейским" и "пограничникам" боевики выдают зарплату едой
15:51, 14 ноября 2014Общество
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Боевикам из террористической организации "ЛНР" нечем платить так называемым "полицейским отрядам".
REUTERS
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявляют о вооруженных столкновениях между бадформированиями в Луганской области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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По его словам, также вчера в Луганске представители миссии ОБСЕ зафиксировали факт вербовки лиц террористической организацией «ЛНР» для создания так называемых полицейских отрядов. По информации ОБСЕ, местной «полиции» и «пограничникам» выдают зарплату едой.
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