На Луганщине завербованным "полицейским" и "пограничникам" боевики выдают зарплату едой

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявляют о вооруженных столкновениях между бадформированиями в Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, также вчера в Луганске представители миссии ОБСЕ зафиксировали факт вербовки лиц террористической организацией «ЛНР» для создания так называемых полицейских отрядов. По информации ОБСЕ, местной «полиции» и «пограничникам» выдают зарплату едой.