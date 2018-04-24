Стало известно, сколько пострадавших в резонансном ДТП в Кривом Роге еще остаются в больнице

Еще двое пострадавших сегодня выписаны из больницы.

В больнице №2 Кривого Рога Днепропетровской области на сегодняшний день находятся 13 пострадавших в ДТП, в результате которого 17 апреля погибли 9 человек.

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Об этом сообщил заместитель заведующего приемным отделением больницы Владимир Степанов.

По его словам, трое из госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. 10 человек находятся в состоянии средней тяжести. Сегодня из больницы выписали двух пострадавших.

Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса, перевозившего сотрудников одного из местных предприятий, 8 человек погибли, 16 человек были госпитализированы. 18 апреля утром от полученных травм в больнице скончался еще один 47-летний пострадавший.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

В тот же день полиция сообщила о подозрении водителю автомобиля Маzdа, который вызвал смертельное ДТП. 20 апреля решением суда он взят под стражу без права залога.