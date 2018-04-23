Известный украинский футболист стал многодетным отцом
10:41, 23 апреля 2018Общество
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Теперь бывший наставник киевского Динамо Сергей Ребров будет воспитывать троих сыновей.
Ребров стал отцом в третий раз / фото УНИАН
22 апреля в семье известного украинского тренера, бывшего нападающего сборной Украины Сергея Реброва произошло пополнение.
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Супруга футболиста Анна родила ему сына. Мальчика назвали Александром, передает "Команда №1".
Отметим, что у Реброва уже есть двое сыновей — 18-летний Дмитрий и двухлетний Никита.
Ранее сообщалось, что у министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна родилась дочь. Это третий ребенок министра: у него еще есть два сына - Северин и Марк.
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