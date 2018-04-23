Известный украинский футболист стал многодетным отцом

10:41, 23 апреля 2018
Общество
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Ребров стал отцом в третий раз / фото УНИАН

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Супруга футболиста Анна родила ему сына. Мальчика назвали Александром, передает "Команда №1".

Отметим, что у Реброва уже есть двое сыновей — 18-летний Дмитрий и двухлетний Никита. 

Ранее сообщалось, что у министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна родилась дочь. Это третий ребенок министра: у него еще есть два сына - Северин и Марк.

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Теги: #Ребров#ребенок#беременность