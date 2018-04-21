В МИД пообещали усилить давление на Россию для освобождения крымского активиста Балуха

Также спикер МИД Марьяна Беца выразила обеспокоенность по поводу состояния здоровья активиста.

Министерство иностранных дел Украины вместе с партнерами усилят давление на Российскую Федерацию для освобождения крымского активиста Владимира Балуха, которому подконтрольный оккупационной власти «суд» назначил наказание в виде 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Об этом на странице в Twitter написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

«Обеспокоены состоянием здоровья политзаключенного В.Балуха. Вместе с партнерами будем ужесточать давление на РФ относительно его освобождения», - заверила она.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года, заявив, что на чердаке его дома обнаружены патроны и несколько тротиловых шашек.

Адвокаты и правозащитники активиста заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - вывесил флаг Украины в своем дворе.

В августе 2017 года «суд» вынес ему приговор - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысячи гривен).

14 марта 2018 года подконтрольный Кремлю так называемый «Верховный суд Крыма» изменил приговор активисту. Судья удалил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также к выплате штрафа в размере 10 тысяч рублей.

19 марта в знак протеста против приговора Балух объявил голодовку. После объявления голодовки активист только пьет воду и чай.

Вчера, 20 апреля, администрация симферопольского СИЗО приняла решение о переводе Балуха на три дня в карцер за якобы «нарушение правил внутреннего распорядка».