Украина 21 ноября будет ежегодно отмечать день годовщины Майдана

Об этом сообщили в пресс-службе президента. "Украина - это территория достоинства и свободы. Такими нас сделала не одна, а две революции - наш Майдан 2004 года, который был Праздником Свободы, и Революция 2013 года, Революция достоинства. Это был чрезвычайно трудный экзамен для Украины, когда украинцы продемонстрировали свою европейскость, достоинство, свое стремление к свободе. Мне, как президенту Украины, остается лишь документально подтвердить это и подписать указ о Дне достоинства и свободы, который украинцы отныне и навеки будут отмечать 21 ноября", - отметил глава государства.

По словам Петра Порошенко, 22 января, как и раньше, страна будет отмечать День соборности. "День единства Украины, День Злуки", - сказал президент.