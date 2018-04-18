Взрывается очередная партия прокремлевских консервов в Украине - Розенко прокомментировал создание поместной церкви

Вице-премьер отметил, что впервые в истории украинской независимости страна получила шанс на создание Единой поместной православной украинской церкви.

Правительство, несмотря на крики "промосковских агентов", будет делать все возможное для создания Единой поместной православной украинской церкви.

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Об это вице-премьер Павел Розенко написал на странице в соцсети. Он отметил, что с удовольствием наблюдает за реакцией пророссийских сил на идею создания Единой украинской православной церкви.

"На это можно смотреть долго и с большим удовольствием! На то, как взрывается очередная партия прокремлевских консервов в Украине. На то, как брызгает слюна изо рта промосковских агентов и агентишек, которые завопили единым хором и по общим темникам: "Украина – светское государство", "церковь отделена от государства", "нас отвлекают от тяжелой экономической и социальной ситуации в стране", "лучше бы дорогами занялись" и т.д и т.п", – написал он.

Вице-премьер отметил, что впервые в истории украинской независимости благодаря настойчивости президента Петра Порошенко страна получила шанс на создание Единой поместной православной украинской церкви.

"Мы должны использовать этот исторический шанс. И сделать еще один шаг для укрепления своей независимости, сделать еще один гигантский рывок от московской империи к цивилизованному европейскому сообществу. Поэтому, друзья, и пенсии будем поднимать, и зарплату повышать, и надлежащий уровень жизни украинцам обеспечивать, и дорогами заниматься, и делать все, что в наших силах, по созданию Единой поместной православной украинской церкви", – подытожил Розенко.