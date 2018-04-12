Нужно мыслить нетрадиционно: американский предприниматель рассказал как остаться в Украине и зарабатывать

Он отметил, что некоторые индустрии в Украине переживают не лучшие времена, но при этом открывается множество других возможностей, которых не существовало раньше.

Украинцы часто жалуются на проблемы в своей стране, особенно если речь идет о работе и зарплате. Но забывают о главном - для мира значение имеет теперь не страна, в которой вы живете, а ваши идеи и талант.

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Об этом в материале журнала "Новое время" рассказывает американский предприниматель Питер Сантенелло. Он приводит пример со своим знакомым из Киева, который работал на госслужбе. "Он ненавидел каждый час, проведенный в офисе, и жил только ради выходных. При этом он обожал искусство. Но как в Украине можно заработать, занимаясь искусством? Нечто подобное он постоянно слышал от близких", - рассказывает Сантенелло, добавляя, что в один прекрасный день его знакомый бросил надежную госслужбу, чтобы стать художником. При этом бывший киевский госслужащий понимал, что украинский рынок не обеспечит его желаемой прибылью. Также он знал, что с помощью интернета весь мир может стать его рынком, добавляет Сантенелло.

Американский предприниматель отмечает, что жизнь в Украине стала преимуществом для его киевского знакомого, поскольку его цены гораздо ниже, чем у конкурентов из США или Европы. Все объясняется тем, что там "их расходы на жизнь в три, четыре, а то и восемь раз выше", чем в Украине, а его знакомый может жить лучше, продавая лишь пару картин в месяц. "Он не смог бы позволить себе такой образ жизни, находясь в Сан-Франциско или Лондоне и занимаясь тем же", - отмечает Сантенелло.

При этом американский предприниматель уточняет, что интернет не является панацеей для всех. "Некоторые индустрии в Украине переживают сейчас не лучшие времена, но при этом открывается множество других возможностей, которых не существовало раньше", отмечает он, добавляя, что многие из них находятся за пределами традиционных рабочих пространств. "Именно это и нужно сейчас - мыслить нетрадиционно. Следует рассматривать в качестве рынка не нацию, а мир, использовать валюту и существующие системы в собственных интересах", - подытожил предприниматель.

Полную версию материала читайте в новом номере журнала "Новое время" от 12 апреля 2018 года.