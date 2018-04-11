В Чернигове фейк в газете о выплате материальной помощи спровоцировал хаос - пенсионеры перекрыли улицу

Газета «Соціаліст України» призвала черниговцев получить 1 тысячу гривен единовременной материальной помощи от Черниговского городского совета.

В Чернигове сегодня ложное сообщение в газете о предоставлении материальной помощи населению спровоцировало очередь из нескольких сотен людей в отдел обращений граждан городского совета и временное перекрытие одной из центральных улиц города.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговского горсовета, на прошлой неделе газета «Соціаліст України» (№1 от 9 апреля) призвала черниговцев оформить документы на получение единовременной материальной помощи в размере одной тысячи гривен от Черниговского городского совета. В газете было указано, что все жители города якобы могут получить единовременную материальную помощь в сумме 1 тыс. грн, предоставив только паспортные данные и идентификационный код.

Также указывался адрес и номера телефонов, по которым жителям города нужно обратиться, чтобы получить помощь в оформлении необходимых документов.

«После распространения этой ложной газеты сегодня утром в отдел обращений граждан Черниговского городского совета выстроилась большая очередь горожан для подачи заявления на получение помощи. Это вызвало в какой-то степени хаос: люди перекрывали дорогу на улице Шевченко и мешали движению автотранспорта на этом участке дороги. Большинство присутствующих были люди пожилого возраста. В общей сложности, в отдел обращений граждан сегодня пришло около 1000 человек», - прокомментировали в пресс-службе горсовета.

С желающими получить материальную помощь встретился заместитель городского головы Александр Ломако. Он пояснил, что Черниговский городской совет оказывает материальную помощь жителям города, в случае тяжелого материального положения, обусловленного чрезвычайными обстоятельствами. Например, в случае пожара, тяжелого заболевания, оперативного лечения и тому подобное. На эти цели в городском бюджете запланировано 1,2 млн грн.

В Чернигове для предоставления материальной помощи действует «Программа предоставления единовременной материальной помощи жителям города Чернигова на 2014-2018 годы», в которой указаны основания и требования на получение помощи. Обязательно человек, который обращается за помощью, должен подтвердить документально свое затруднительное положение. Размер единовременной материальной помощи зависит от уровня обеспеченности семьи и чрезвычайных обстоятельств, которые сложились у заявителя (его семьи) и устанавливается от 50 грн до 1 тыс. грн. Каждое поданное заявление рассматривается и утверждается на заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета.