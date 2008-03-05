Украина и Польша парафировали соглашение о малом пограничном движении

Главы МИД Украины и Польши парафировали в Варшаве соглашение о малом пограничном движении.

Как передает Радио Свобода, украинский министр иностранных дел Владимир Огрызко выразил надежду, что вскоре обе страны проведут все внутригосударственные процедуры и уже в ближайшие недели эти соглашения смогут подписать – «возможно, в присутствии руководителей наших государств».

С конца прошлого года, когда Польша вошла в «шенгенскую зону», соглашение о малом пограничном движении было главной темой украинско-польских отношений.

Такие соглашения определяют особенности пересечения границы жителями 50-километровой пограничной зоны. Жители такого региона Украины возле польской границы неоднократно блокировали движение транспорта на пунктах пропуска в Польшу, требуя как можно быстрее подписать это соглашение.

После парафирования соглашения министрами иностранных дел его еще должны подписать на межправительственном уровне, а вдействие оно вступит после ратификации в парламентах обоих госудраств. Сроки, когда это должно произойти, пока точно не определены.

Похожие соглашения Украина уже имеет с Венгрией, готовится подписать со Словакией и собирается заключать с Румынией.