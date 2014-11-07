В Минобразования заявили, что у Ляшко нет специалистов на должность министра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун, комментируя заявления лидера “Радикальной партии” о том, что эта политическая сила претендует на три министерские должности, в том числе и министра образования и науки.

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«У министерства по этому поводу официальной позиции нет, поскольку я лично в коалиционных переговорах не участвую, поэтому с моей стороны было бы нецелесообразно комментировать этот вопрос. Могу сказать только, что при разработке закона о высшем образовании “Радикальная партия” не принимала активного участия. Есть ли у них специалисты? Я примерно посмотрела перечень, я не нашла там особо специалистов в сфере образования. Но это не значит, что их там не может быть”, - сказала Совсун.