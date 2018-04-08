Пасхальная ночь прошла спокойно, паски святили почти 7 миллионов украинцев – полиция

Самые масштабные культовые богослужения состоялись во Львовской, Днепропетровской, Киевской и Черниговской областях.

Во всех регионах страны в ночь на 8 апреля состоялись пасхальные богослужения в более чем 13,4 тысяч культовых сооружений. Участие в службах принимали более 6,8 млн верующих.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины. Отмечается, что безопасность и порядок во время богослужений обеспечивали 22,3 тысячи полицейских и 1,4 тысячи военнослужащих Нацгвардии. Нарушение удалось предотвратить.

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Отмечается, что наиболее масштабные культовые богослужения состоялись во Львовской (1,59 млн.), Днепропетровской (880 тыс.), Киевской (497 тыс.) и Черниговской (365 тыс.) областях.

Напомним, сегодня православные христиане празднуют Пасху – Воскресение Христово. Накануне в Украину традиционно доставили Благодатный огонь из Иерусалима.

Празднование Пасхи посвящено Воскресению Иисуса Христа после того, как он был распят за стенами Иерусалима. Воскресение является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения.