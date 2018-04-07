Отделались штрафом: весь экипаж судна "Норд" отпустили на свободу - СМИ

При этом 10 апреля экипаж должен явится на допрос в СБУ в связи с делом капитана судна.

Экипаж арестованного крымского рыболовецкого судна "Норд", которое с нарушением уставленного порядка под российским флагом заехало на территорию Украины, отпустили на свободу.

Об этом сообщила представитель судовладельца Анна Шевелева, сообщают "РИА.Новости".

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"Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана", — сказала Шевелева.

Накануне мариупольский суд наложил на экипаж административные штрафы по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно «Норд». В Госпогранслужбе заявили, что члены команды судна нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ.

Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест.

6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога для задержанного капитана судна "Норд" Владимира Горобенка.