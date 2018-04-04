Украинский политзаключенный и бывший директор оборонного завода: что надо знать о покойном Солошенко

Юрий Солошенко умер сегодня на 76 году жизни, у него было онкологическое заболевание.

Юрий Солошенко родился в Полтавской области. Окончил Харьковский национальный университет. Работал сначала инженером на полтавском оборонном заводе "Знамя", а затем его возглавил и долгое время был его генеральным директором (до 2010 года). Предприятие производило противовоздушные радары, комплектующие к зенитно-ракетным комплексам. Солошенко сам искал рынки сбыта продукции, в основном они были российскими.

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Экс-директор полтавского оборонного завода "Знамя" был задержан 5 августа 2014 года в Москве. В Россию он приехал по приглашению российского коллеги по работе. У Солошенко изъяли $ 6 тыс., которые, как считали в ФСБ РФ, должны были быть потрачены на приобретение секретных изделий к зенитно-ракетному комплексу С-300, которые предназначались для восстановления средств противовоздушной обороны Украины.

14 октября 2015 года Московский городской суд приговорил Солошенко, у которого на то время уже был обнаружен рак, к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. В течение заключения он написал более 40 заявлений и ходатайств, в которых обосновывал абсурдность обвинений и свою непричастность к инкриминируемым ему правонарушениям.

В июне 2016 года президент России Владимир Путин помиловал политзаключенного. Солошенко и другого украинского политзаключенного Геннадия Афанасьева обменяли на граждан Украины - одесских журналистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко, причастных к трагедии 2 мая в Одессе. 14 июня 2016 года Солошенко и Афанасьев вернулись в Украину.