Украинский политзаключенный и бывший директор оборонного завода: что надо знать о покойном Солошенко

10:20, 04 апреля 2018
Общество
2011
Фото УНИАН

Читайте также"Прощай, немытая Россия": Афанасьев вспомнил, как они с Солошенко покидали Москву

Экс-директор полтавского оборонного завода "Знамя" был задержан 5 августа 2014 года в Москве. В Россию он приехал по приглашению российского коллеги по работе. У Солошенко изъяли $ 6 тыс., которые, как считали в ФСБ РФ, должны были быть потрачены на приобретение секретных изделий к зенитно-ракетному комплексу С-300, которые предназначались для восстановления средств противовоздушной обороны Украины.

14 октября 2015 года Московский городской суд приговорил Солошенко, у которого на то время уже был обнаружен рак, к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. В течение заключения он написал более 40 заявлений и ходатайств, в которых обосновывал абсурдность обвинений и свою непричастность к инкриминируемым ему правонарушениям.

В июне 2016 года президент России Владимир Путин помиловал политзаключенного. Солошенко и другого украинского политзаключенного Геннадия Афанасьева обменяли на граждан Украины - одесских журналистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко, причастных к трагедии 2 мая в Одессе. 14 июня 2016 года Солошенко и Афанасьев вернулись в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #политзаключенные#умер#Юрий Солошенко