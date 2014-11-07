Миссия ОБСЕ открыла в Луганске постоянно действующий офис

Об этом сообщается на сайте Луганского городского совета. "На территории Луганска работает специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)",- говорится в сообщении.

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Как отметили представители ОБСЕ, ранее из-за боевых действий невозможно было открыть в областном центре постоянно действующий офис, теперь миссия будет работать в городе на постоянной основе.

Сегодня представители миссии встретились с директором департамента образования и молодежи Луганского городского совета Валентиной Кияшко.