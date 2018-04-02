По многочисленным просьбам друзей: Ляшко спел в караоке песню Вахтанга Кикабидзе (видео)

21:25, 02 апреля 2018
Общество
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Олег Ляшко снова запел / Скриншот - Facebook - Олег Ляшко

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«По многочисленным просьбам друзей - замечательная новая песня!», - указал он в своей публикации.

Напомним, в начале марта лидер Радикальной партии Олег Ляшко со своей женой Роситою Сайранен исполнил песню "Незабудка". Видео, снятое в собственном доме, Ляшко разместил в Facebook.

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Теги: #Олег Ляшко