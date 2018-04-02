По многочисленным просьбам друзей: Ляшко спел в караоке песню Вахтанга Кикабидзе (видео)
21:25, 02 апреля 2018Общество
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Политик обнародовал в соцсети новое домашнее видео.
Олег Ляшко снова запел / Скриншот - Facebook - Олег Ляшко
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обнародовал в Facebook видео, на котором в присутствии своей жены Роситы Сайранен и двух собак исполняет песню Вахтанга Кикабидзе «Проводы любви».
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«По многочисленным просьбам друзей - замечательная новая песня!», - указал он в своей публикации.
Напомним, в начале марта лидер Радикальной партии Олег Ляшко со своей женой Роситою Сайранен исполнил песню "Незабудка". Видео, снятое в собственном доме, Ляшко разместил в Facebook.
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