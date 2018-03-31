Во Львове прошел парад по случаю открытия реконструированного «Гранд Отеля» (фото)

Реконструкция «Гранд Отеля» на проспекте Свободы длилась с 2014 года. С начала марта 2018 года отель работал в тестовом режиме.

В субботу, 31 марта, по случаю открытия реконструированного «Гранд Отеля» на проспекте Свободы состоялся костюмированный парад. Мероприятие началось в 13:00 и продолжался примерно до 14:00.

Об этом пишет Zaxid.net.

Участие в параде приняли более сотни участников, переоделись в костюмы ремесленников, пивоваров, монахов и др. Колонну возглавил император Франц Иосиф I и его жена Елизавета Баварская. Парад прошел по проспекту Свободы (от ул. Фурманской к памятнику Тарасу Шевченко).

Реконструкция «Гранд Отеля» на проспекте Свободы длилась с 2014 года. С начала марта 2018 года отель работал в тестовом режиме.

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На сегодняшнее открытие реконструированного отеля во Львов прилетела американская светская дива Пэрис Хилтон с женихом, дедушка которой был из Украины.

Добавим, что «Гранд Отель» начал работать в 1893 году и был на то время самым комфортабельным и престижным во Львове. Раньше на его месте был двухэтажный дом в стиле ампир, где в первой половине XIX века работало управление львовской полиции, которое на протяжении 12 лет возглавлял Леопольд фон Захер, отец писателя Леопольда фон Захер-Мазоха. Но в 1892-1893 годах здание было реконструировано и приобрело тот вид, который сохранился и по сей день. После Второй мировой войны здесь был отель «Львов», а позже – «Верховина».