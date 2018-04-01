День смеха: политический «хи-хи-хи» до 1 апреля - смейтесь на здоровье (видео)

1 апреля весь мир отмечает День смеха.

В народе принято 1 апреля еще называть Днем дурака. В этот день принято шутить друг над другом, но так, чтобы было действительно смешно.

Мы подготовили для вас подборку забавного смеха наших политиков, поэтому смейтесь на здоровье.

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