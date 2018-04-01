День смеха: политический «хи-хи-хи» до 1 апреля - смейтесь на здоровье (видео)

10:00, 01 апреля 2018
Общество
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Мы подготовили для вас подборку забавного смеха наших политиков, поэтому смейтесь на здоровье.

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Теги: #политики#День смеха