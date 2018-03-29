В Украине хотят ввести психиатрическое освидетельствование для получения водительских прав

Как осуществлять психиатрическое освидетельствование кандидатов в водители еще не решено, но эксперты говорят об экспертизе в виде тестов.

Ввести медико-психологическое оценивание при получении водительских прав намерен Кабинет министров в утвержденном плане повышения безопасности дорожного движения до 2020 года.

Читайте такжеВ Украине с 1 июля водители будут сдавать новые тесты по ПДД (видео)

Разработкой мероприятий займутся МВД, Мининфраструктуры и Министерство охраны здоровья, передает Новое время.

Как осуществлять психиатрическое освидетельствование кандидатов в водители - в правительстве еще решают. Украина могла бы позаимствовать иностранный опыт и внедрить тестовый опрос, считает член комитета Верховной Рады по здравоохранению Оксана Корчак.

"Должна быть экспертиза, не болен ли психически человек, не употребляет ли наркотики и алкоголь. Чтобы избавиться от коррупции в комиссиях, которые можно за деньги пройти, нужны тесты. В большинстве цивилизованных стран используют именно тесты", - сказала Корчак.

В настоящее время при прохождении медицинской комиссии врачи проверяют в базах, состоит ли гражданин на учете у психиатра. Впрочем этого может быть недостаточно, считает директор автошколы EasyDrive Анна Кушнарева. По ее мнению, будущие водители должны тщательнее проверяться на адекватность.

Ранее в Минздраве заявляли о разработке гармонизации национальных стандартов медицинского осмотра кандидатов в водители в соответствии с европейскими нормами. Речь шла о систематизации профилактических наркологических, обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров граждан.