Начальник полиции Николаевщины просит передать дело Волошина Главному следственному управлению

Свою просьбу он объяснил тем, что объективность и непредвзятость следствия на самом деле не интересует активистов, а призывы и лозунги носят сугубо политический характер.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области генерал третьего ранга Юрий Мороз просит руководство полиции изменить подследственность дела погибшего героя-летчика Владислава Волошина.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области. Мороз отметил, что следствие не исключает ни одной из шести обнародованных ранее версий, проводятся все необходимые экспертизы.

"Полиция неоднократно призывала всех, кто владеет любой полезной для следствия информацией, обратиться в следственное управление", – сообщил глава полиции области.

В то же время, по его словам, несмотря на все приглашения, даже установленные лица, сотрудники аэропорта, которые сообщали прессе, что владеют информацией о давлении или коррупционной составляющей, уже второй раз не явились на допрос по вызову следователя.

Мороз отмечает, что предложил общественности осуществлять прозрачный и беспристрастный контроль над ходом следствия, приобщив к делу в рамках уголовного производства адвокатов от стороны семьи Владислава Волошина, которому бы доверяла община, семья погибшего и СМИ.

"Прошло трое суток, но ни один из адвокатов не обратился в следственное управление с целью оказания помощи семье погибшего. Поэтому я понимаю, что объективность и непредвзятость следствия на самом деле не интересует активистов, а призывы и лозунги носят сугубо политический характер", – говорит генерал.

"Поэтому я обратился к руководству Национальной полиции Украины относительно изменения подследственности указанного производства с целью решения вопроса о передаче его в главное следственное управление или иные территориальные подразделения", – подчеркнул Мороз.

Ранее Мороз по результатам недели расследования заявил, что полиция не склонна считать, что Волошин совершил самоубийство под внешним давлением.

29 марта полиция усилила охрану Николаевского областного совета. На сессию могут вынести вопрос об отставке председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко, которого некоторые обвиняют в причастности к гибели Волошина. С таким требованием выступили представители "Национального корпуса", "Движения новых сил", ГО "Свобода", а также Николаевской областной организации "Демальянс".

Как сообщал УНИАН, 18 марта в Николаеве совершил самоубийство 29-летний и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин. Он не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам "скорой" причины своего поступка.

У следствия есть переписка с телефона Волошина, где он вспоминал свое назначение, проверку в аэропорту и заявлял о намерении совершить самоубийство. Эту переписку исследует полиция.

Сотрудница Николаевского аэропорта" Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с губернатором Алексеем Савченко.

Сам Савченко в соцсети призвал не распространять телефонную переписку Волошина, и выразил уверенность, что полиция со всем разберется.

Следствие по делу гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта открыло производство о доведении до самоубийства.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета. В августе 2014 года после удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили. Волошин катапультировался и приземлился на оккупированной территории. По координации куратора из штаба АТО ему удалось выбраться к позициям ВСУ.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

У Волошина осталась супруга и двое малолетних детей.