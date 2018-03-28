Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара в Кемерово

По словам украинского президента, "очень несправедливо, когда дети уходят из жизни".

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове (Россия).

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Об этом Порошенко заявил во время выступления перед участниками акции «Дети объединяют Украину», которое транслировалось на странице главы государства в Facebook.

«Большое количество детей 25 марта погибли в Кемерове, и я хочу выразить искренние слова соболезнования родным, близким. Это очень несправедливо, когда дети уходят из жизни», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерове произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.