В Донецкой области террористы захватили торговый центр, гостиницу и автозаправку - милиция
00:32, 06 ноября 2014Общество
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В Донецкой области на оккупированной территории террористы захватили торговый центр, гостиничный комплекс и автозаправочную станцию.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в дежурную часть ГУМВД Украины в Донецкой области поступили три сообщения о захвате террористами общественных зданий: торгового центра «Амстор» в г. Енакиево, гостиничного комплекса в с. Безыменном Новоазовского района и автозаправочной станции в г. Донецке.
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В настоящее ремя правоохранителями по всем фактам открыты уголовные производства по ст.341 УК Украины (захват государственных или общественных зданий либо сооружений).
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