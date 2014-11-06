В Донецкой области террористы захватили торговый центр, гостиницу и автозаправку - милиция

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в дежурную часть ГУМВД Украины в Донецкой области поступили три сообщения о захвате террористами общественных зданий: торгового центра «Амстор» в г. Енакиево, гостиничного комплекса в с. Безыменном Новоазовского района и автозаправочной станции в г. Донецке.

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В настоящее ремя правоохранителями по всем фактам открыты уголовные производства по ст.341 УК Украины (захват государственных или общественных зданий либо сооружений).