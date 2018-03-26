В Киеве распалась рабочая группа по урегулированию скандала вокруг нового Театра на Подоле

Урегулирование ситуации вокруг реконструкции Театра на Подоле: в КГГА сообщили, что больше половины членов группы отказались продолжать свою работу в ее составе.

В Киеве прекратила работу рабочая группа по поиску путей урегулирования ситуации вокруг реконструкции здания театрально-зрелищного заведения культуры "Театр на Подоле" на Андреевском спуске, 20 (лит. А, Б) в Подольском районе города.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Киевского городского головы от 21 марта с.г., текст которого обнародован на официальной странице городской власти.

Согласно документу, решение принято, учитывая обращение председателя рабочей группы, а также тот факт, «что 11 из 19 членов рабочей группы письменно отказались продолжать свою работу в ее составе».

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Как сообщал УНИАН, рабочая группа по урегулированию ситуации вокруг реконструкции Театра на Подоле была создана в соответствии с распоряжением Киевского городского головы от 23 февраля 2017 года.

В группу входили 19 человек, в том числе представители ОО «Общество Андреевского спуска», Национального союза архитекторов, Украинского общества охраны памятников, Института проблем современного искусства, Киево-Могилянской академии, Союза театральных деятелей, Лиги экскурсоводов Киева.

Рабочая группа была создана после волны возмущения среди киевлян, которую вызвало открытое в ноябре 2016 года новое здание Театра на Подоле. Киевляне выразили недовольство тем, что здание не вписывается в архитектурный ансамбль Андреевского спуска.

Петиция о сносе нового фасада здания театра была опубликована на официальном сайте электронных петиций Киевской власти 29 ноября и быстро набрала более 10 тыс. голосов, необходимых для обязательного рассмотрения властями города.

Представители власти заявляли, что завершенное здание Театра на Подоле должно удовлетворить всех и не вызывать диссонанса.

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Созданная рабочая группа работала с апреля по ноябрь 2017 года, было проведено 29 заседаний, ряд встреч и общественных мероприятий. Группа в декабре 2017 года по результатам своей работы рекомендовала провести профессиональную оценку эстетического вида Театра на Подоле, а также проверить допущенные при реконструкции нарушения и создать Офис Андреевского спуска.

Справка УНИАН. Строительство театра начали в 2004 году. Ранее на его месте располагался частный театр Прахова. В советские времена его снесли.

Первая очередь строительства нового академического театра включала возведение административного здания Театра на Подоле с малым залом для зрителей. Вторая очередь Театра на Подоле – новостройка со зрительским залом почти на 300 мест.

По состоянию на начало 2006 года было завершено административное здание с малой сценой и начаты работы второй очереди объекта. Однако из-за нехватки средств работы были остановлены, сдача объекта была отложена.

В 2015 году власти города вернулись к долгострою и на проектные работы объекта «Театр на Подоле» предусмотрели 391 тыс. грн. Однако рассчитанный общий объем финансирования строительства этого объекта составлял 81,271 млн грн. Было принято решение о привлечении меценатских средств.

В апреле 2015 года вышло распоряжение КГГА о завершении строительства Киевского драматического театра на Подоле, согласно которому долгострой на Андреевском спуске достроят за меценатские средства.

28 ноября 2016 года руководитель аппарата КГГА Бондаренко сообщил, что во время строительства был изменен проект. По его словам, «архитектура изменилась» после того, как был найден меценат для завершения строительства.

На строительство Театра на Подоле корпорация Roshen направила 165,854 млн грн.

9 октября 2017 года президент Украины Петр Порошенко открыл Театр на Подоле в Киеве, архитектурное решение здания которого вызвало волну возмущения киевлян.