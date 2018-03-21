В Одесской области четвертый день без тепла остаются восемь многоэтажек
10:55, 21 марта 2018Общество
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С 18 марта остаются без газоснабжения котельные, которые обеспечивают теплоснабжением дома.
Восстановление газоснабжения запланировано на сегодня фото dsns.gov.ua
В селе Крыжановка Лиманского района Одесской области без теплоснабжения остаются 8 многоэтажных домов.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
«С 18 марта из-за отсутствия лимита газа остаются без газоснабжения 8 крышных котельных, которые обеспечивают теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов)», - говорится в сообщении.
Восстановление газоснабжения запланировано на среду, 21 марта.
Температура воздуха составляет 2 градуса мороза.
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