В Одесской области четвертый день без тепла остаются восемь многоэтажек

С 18 марта остаются без газоснабжения котельные, которые обеспечивают теплоснабжением дома.

В селе Крыжановка Лиманского района Одесской области без теплоснабжения остаются 8 многоэтажных домов. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям «С 18 марта из-за отсутствия лимита газа остаются без газоснабжения 8 крышных котельных, которые обеспечивают теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов)», - говорится в сообщении. Восстановление газоснабжения запланировано на среду, 21 марта. Температура воздуха составляет 2 градуса мороза.

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