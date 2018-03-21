В Одесской области четвертый день без тепла остаются восемь многоэтажек

10:55, 21 марта 2018
Общество
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фото dsns.gov.ua

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

«С 18 марта из-за отсутствия лимита газа остаются без газоснабжения 8 крышных котельных, которые обеспечивают теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов)», - говорится в сообщении.

Восстановление газоснабжения запланировано на среду, 21 марта.

Температура воздуха составляет 2 градуса мороза.

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Теги: #теплоснабжение#одещина