Вторая волна "бабьего лета" завтра принесет в Украину +19 градусов и южный ветер

Температура воздуха повысится и в течение дня составит +7+14, а в западных областях местами даже до +19 градусов, сообщает Opogode.ua.

Область высокого атмосферного давления, антициклон, обусловит сухую погоду.

Местами ожидается туман.

В западной части предполагается сухая погода, местами порывистый ветер. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем +9+19 градусов.

В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 2 мороза, днем +5+12 градусов.

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В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем +7 +12 градусов.

На востоке Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 4 мороза, днем +3+8 градусов.

В южной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +1+6, днем +9+14 градусов.

В Киеве 5 ноября - без осадков. Температура воздуха ночью 0+4, днем +8+11 градусов.

Ветер в Украине ожидается южный и юго-западный, 5-12 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с.