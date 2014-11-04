Вторая волна "бабьего лета" завтра принесет в Украину +19 градусов и южный ветер

15:20, 04 ноября 2014
Общество
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5 ноября в Украине начинается устойчивый период теплой и сухой воздушной массы.

В Украине снова

Температура воздуха повысится и в течение дня составит +7+14, а в западных областях местами даже до +19 градусов, сообщает Opogode.ua.

Область высокого атмосферного давления, антициклон, обусловит сухую погоду. 

Местами ожидается туман. 

В западной части предполагается сухая погода, местами порывистый ветер. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем +9+19 градусов. 

В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 2 мороза, днем +5+12 градусов. 

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В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем +7 +12 градусов. 

На востоке Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 4 мороза, днем +3+8 градусов. 

В южной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +1+6, днем +9+14 градусов. 

В Киеве 5 ноября - без осадков. Температура воздуха ночью 0+4, днем +8+11 градусов. 

Ветер в Украине ожидается южный и юго-западный, 5-12 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с.

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