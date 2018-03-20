В Николаеве застрелился летчик-герой АТО Волошин: журналист раскрыл детали трагедии

Прощание с Волошиным состоится в среду, 21 марта, время и место пока не известны.

Накануне самоубийства и.о. главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин собрал большое совещание, говорил о проведении тендеров, сертификации полосы.

Через день он резко замкнулся в себе, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Влад переживал за любое дело, за какое брался, но о каких-либо угрозах в последнее время не говорил", - рассказал он.

Но уже утром в воскресенье в квартире, где находились только жена и двое их маленьких детей, прозвучал выстрел, добавил журналист.

"Они были в соседней комнате, все произошло на глазах. "Скорая" приехала быстро, врачи сделали все, что могли... Квартира съемная, оттуда надо съезжать, машина служебная, ноутбук, гаджеты и телефон - служебные, сбережений нет", - отметил Бутусов.

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"Скрины из переписки в его телефоне, где он говорит о "суицидальных настроениях" и давлении со стороны главы ОГА - настоящие, от 24 февраля, из переписки с бывшим первым заместителем директора аэропорта Максимом Карпиным", - подчеркнул он.

В то же время, по информации журналиста, супруга и близкий друг Волошина Андрей конфликт с главой ОГА не подтверждают, говорят, отношения были рабочие, и о конфликтах речи не было.

"Телефон изъят полицией, все его сообщения проверяются, ни одна версия в настоящий момент не отброшена, будет проверено все, включая конфликт из-за возможных нарушений при достройке аэропорта", - говорит Бутусов.

"Друзья говорят, что никакого отношения к нарушениям, выявленным аудиторской службой, Влад не имел, он не проводил тендеры, поскольку только был назначен, и, разумеется, оснований для возбуждения уголовных дел против него не было никаких. У Влада чистые руки, по-другому быть не могло", - подытожил он.

Как известно, СМИ обнародовали телефонную переписку Волошина, в которой говорится, что он хотел писать заявление на увольнение, но председатель ОГА продлил ему контракт, также и.о. руководителя аэропорта писал, что у него "суицидальные настроения".

18 марта сообщалось, что в Николаеве совершил самоубийство 29-летний в.а. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.