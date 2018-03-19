Украина перейдет на "летнее время" в ночь на 25 марта

Изменение времени в Украине проходит вместе со всем Евросоюзом и большинством стран Европы дважды в год.

В ночь на 25 марта Украина переходит на «летнее время». В 3:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед.

Перевод часов регламентируется постановлением Кабинета министров от 1996 года.

Изменение времени в Украине происходит вместе со всем Евросоюзом и большинством стран Европы дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на "летнее время", а каждое последнее воскресенье октября возвращается на "зимнее", то есть на свое поясное время, передает радио Свобода.

В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, чтобы повторить схожий шаг России, но под давлением общественности это постановление было отменено.

В Украине летнее время впервые формально появилось в 1917 году, когда его ввело Временное правительство Российской республики, к которой тогда принадлежала большая часть Украины.

Практика ежегодного перехода на летнее время и возвращения на поясное применяется сейчас почти в 75 странах или территориях мира, на всей их площади или частично. При этом около 180 стран или территорий не пользуются сезонным временем.