Во Львове сегодня отмечают 96-ю годовщину образования ЗУНР

Во Львове сегодня торжественно отмечают 96-ю годовщину образования Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), а также чествуют память Украинских сечевых стрелков и воинов Украинской галицкой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, программой празднований предусмотрено возложение венков и цветов представителями власти и общественности к Мемориалу воинам УГА на Лычаковском кладбище, зажжение лампадок возле могил госсекретаря военных дел ЗУНР Дмитрия Витовского, коменданта сечевых стрелков Михаила Галущинского, руководителя и основателя “Пласта” Александра Тисовского и воина УГА Северина Левицкого.

Также руководители области и представители общественности возлагают цветы к могиле президента Национального совета ЗУНР Евгения Петрушевича, возлагают цветы и зажигают лампадки на могилах воинов, погибших во время антитеррористической операции на востоке Украины.

Молодежь и активисты общественных организаций проходит от Национального университета им. Ивана Франко через центр города к Мемориалу Украинских сечевых стрелков на Яновском кладбище Львова.

Читайте такжеВо Львове вблизи центра города нашли поселение древних славянВ рамках празднований с 9.00 до 19.00 на площади возле городской Ратуши проходит театрализованное военно-историческое действо “Провозглашение ЗУНР” с воссозданием событий 1918 года. У входа в Ратушу установлены стрелецкие стойки, а центр Львова „патрулируют” воины УСС (львовяне, одетые в форму Украинских сечевых стрелков).

Справка УНИАН. 1 ноября 1918 года во Львове в результате вооруженного восстания украинских солдат в Австро-Венгерской монархии была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика, которую возглавил сотник Украинских сечевых стрелков, воспитанник Станиславивского «ПластА» Дмитрий Витовский. На протяжении почти пяти месяцев нынешний Ивано-Франковск (тогда Станиславив - УНИАН) был столицей ЗУНР во главе с президентом, доктором Евгением Петрушевичем. Западно-Украинская Народная Республика просуществовала 257 дней - до 15 июля 1919 года.