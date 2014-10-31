В Ивано-Франковске провели вече к 96-й годовщине ЗУНР

Как передает корреспондент УНИАН в сегодняшнем торжественном шествии приняли участие госслужащие и студенты, которые от помещения облгосадминистрации прошли по улицам Грушевского - Грюнвальдская до памятника деятелям ЗУНР.

Здесь состоялось возложение цветов к памятнику и общественное вече. По случаю праздника к жителям области обратились и поздравили заместитель председателя ОГА Сергей Адамович, первый заместитель председателя областного совета Александр Левицкий, заместитель городского головы Ивано-Франковска Михало Верес, председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края Богдан Борович и другие. Выступления чередовались исполнением песен сечевых стрельцов.

Читайте такжеВ Украине прошли марши в честь дня УПА: как это было (фоторепортаж, видео)Ораторы проводили параллели становления ЗУНР с нынешними событиями на востоке Украины, а также предостерегали новоизбранную Верховную Раду от ошибок, которые были сделаны после «Оранжевой революции».

Справка УНИАН. 1 ноября 1918 года во Львове в результате вооруженного восстания украинских солдат на территории Австро-Венгерской монархии была провозглашена Западно-украинская Народная Республика, которую возглавил сотник Украинского Сечевого Стрелецтва, воспитанник Станиславского «Пласта» Дмитрий Витовский. На протяжении почти пяти месяцев нынешний Ивано-Франковск (тогда Станиславов - УНИАН) был столицей ЗУНР во главе с президентом, доктором Евгением Петрушевичем. Западно-Украинская Народная Республика просуществовала 257 дней - до 15 июля 1919 года.