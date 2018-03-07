Настоящий смысл восьмого марта

К сожалению, очень часто сами женщины не осознают, что их права нарушаются. К примеру, по данным Украинского института социальных исследований за 2017 год, подавляющее большинство украинок, 73%, не считают проявлением насилия оскорбление, а 68% убеждены, что таковым не является и унижение. Более того, 51% опрошенных не считают насилием побои, а 44% - даже изнасилование!

Еще более страшные цифры приводит Институт демографии и социальных исследований – в 2017 году от домашнего насилия пострадало 1,1 млн украинок. 600 женщин погибли! Но только 110 000 подали заявления в полицию. Стоит ли говорить, что до суда дошли в разы меньше – всего 4400 человек?

По словам менеджера по связям с общественностью Международного женского правозащитного центра «Ла Страда – Украина» Ольги Дунебабиной, непонимание собственных прав характерно для женщин из множества стран. Исключение – самые развитые. Зачастую, именно они занимают первые позиции в мировом Индексе гендерного неравенства. Этот Индекс появился в 2006 году, и с тех пор 144 страны ежегодно выстраиваются в рейтинг от равенства к бесправию (он формируется по нескольким параметрам – экономическое равенство, доступ к образованию, состояние здоровья и перспектива выживания, политическое влияние). Чем ниже в этом списке государство, тем хуже в нем ситуация с равенством мужчин и женщин.

В 2017 году первые три места в этом рейтинге у Исландии, Норвегии и Финляндии. Украина занимает в нем 61 место. Сразу перед нами – Венесуэла, Люксембург, Австрия, после нас – Эль-Сальвадор, Чили, Сингапур. А самый высокий уровень гендерного неравенства – в Иране, Чаде, Сирии, Пакистане и Йемене.

Эксперты подтверждают: острее всего вопрос гендерного равенства и, в целом, нарушения прав женщин, стоит в странах арабского мира. Здесь свою роль играют и религиозные традиции – шариата и радикального ислама. «В этих странах женщины, в принципе, не понимают, что, помимо обязанности сидеть дома, вести хозяйство и рожать детей, они имеют еще какие-то права», - говорит Дунебабина.

Поскольку об истории Международного женского дня до сегодня уже сказано немало, и через 110 лет после известного марша за равные права для женщин в Нью-Йорке все-таки можно констатировать, что представительницы передовых женских организаций США выходили на улицы не зря, стоит обратить внимание на ту часть мира, где и в двадцать первом веке по отношению к женщинам речь иногда не идет даже о базовых правах.

Иран

Согласно Индексу мира и безопасности для женщин, составленного исследовательскими институтами Осло и Джорджтауна, у женщин Ирана положение с правами довольно любопытное. К примеру, по сравнению с другими странами Южной Азии, в Иране 9 из 10 женщин имеют доступ к финансовым счетам. В то же время, все замужние иранки не имеют права выбирать, где им жить.

Также они не могут устроиться на работу наравне с мужчиной, а в стране нет законов, препятствующих увольнению с работы беременных. Кроме того, гражданский кодекс Ирана дает мужу право запретить жене работать, если он считает, что «эта работа несовместима с семейными интересами или достоинством его жены».

Вызывает ли все это внутренний протест у иранских женщин? Судя по тому, что в первые дни марта они начали выходить на протесты против принудительного ношения платка, вызывает. И переходит из внутреннего во внешний.

Первой свое недовольство таким положением вещей выразила Вида Мовахед, которая залезла с непокрытой головой на трансформаторную будку и размахивала хиджабом, как флагом. Почти сразу активистку арестовали, но на улицах появились ее последовательницы. По данным местной полиции, всего было арестовано более тридцати женщин. И всем им грозит тюремное заключение на срок до десяти лет по обвинению в… «подстрекательстве к коррупции и проституции».

Кстати, еще одной страной парадоксов можно назвать Турцию. Женщины здесь занимают почти половину академических должностей и составляют одну треть инженеров и юристов страны. При этом, практически отсутствуют на самом высоком уровне политической власти. Причина в том, что политики-мужчины всячески поддерживают в обществе мнение о том, что роль женщин – быть домохозяйками и матерями. А президент Турции Реджеп Эрдоган и вовсе как-то заявил, что мужчины и женщины не равны от природы.

Чад

Еще одна страна, отстающая в вопросе прав женщин – Чад. Здесь, по данным экспертов ООН по правам человека, конечно имеются основы и нормы для обеспечения равенства между мужчинами и женщинами. И они, безусловно, оказали бы положительное влияние на жизнь девочек и женщин в этой стране, если были соблюдались.

К сожалению, на сегодня Чад живет едва ли не по первобытным законам: девочек отдают замуж, как только они вступают в период полового созревания, сохраняется ограниченный доступ женщин к образованию, широко распространено сексуальное насилие, изнасилование девочек в очень юном возрасте. Однако из-за существующей в обществе стигматизации жертвы, зачастую, молчат, и преступники остаются безнаказанными.

Кроме того, в стране – ужасающе высокий уровень материнской смертности. Это объясняется как тем, что в Чаде никудышнее здравоохранение, так и тем, что женщины обязаны получать разрешение у мужей для экстренного (!) кесарева сечения. Не говоря уже о том, что в стране действует закон, запрещающий аборты (даже несовершеннолетним в случае изнасилования). А подпольное прерывание беременности, как водится, увеличивает смертность.

Пакистан

Несколько более «продвинут», по сравнению с другими «отсталыми» в теме прав женщин странами, Пакистан. Во-первых, женщины здесь могут занимать управленческие должности (другой вопрос – занимают ли). Во-вторых, в 2016 году в пакистанской провинции Пенджаб городе Мултан был открыт первый в стране Центр по борьбе с насилием в отношении женщин. Но все это – только слабые отголоски цивилизации.

На самом деле, особенно, что касается отдаленных регионов или сельской местности, женщина в Пакистане – абсолютно бесправное существо. ««Убийства чести», которые совершают родственники за «навлечение на семью бесчестия» (например, если женщина вступила в половую связь до или вне брака, даже если это было изнасилование, - УНИАН), остаются в Пакистане общепринятой практикой. Женщины становятся жертвами. Опять же, для женщин из сельской местности актуальна проблема ограниченного доступа к образованию и медицинскому обслуживанию», – рассказывает Дунебабина.

Сирия

В погрязшей в многолетней войне Сирии о правах можно только мечтать не только женщинам. Впрочем, по словам Дунебабиной, если до войны показатели гендерного неравенства здесь были несколько меньше, то сегодня Сирия – едва ли не главный мировой аутсайдер. Как и в других «отстающих» в гендерном смысле странах здесь приветствуются ранние браки, когда малолетних девочек заставляют выходить замуж за взрослых мужчин.

Если до начала войны многие женщины в крупных городах страны могли носить европейскую закрытую одежду со «спортивным» мусульманским платком, то сегодня такой возможности попросту не существует. Более того, женщины в Сирии используются в войне как оружие, превращаясь в смертниц не по своей воле.

Также нередки случаи похищения женщин разными военизированными группировками.

Йемен

В Йемене, по данным Amnesty International, дискриминация и насилие в отношении женщин, в принципе, являются частью права и культуры. Здесь женщины не могут вступать в брак с тем, с кем хотелось бы связать свою жизнь, опять-таки, распространены ранние браки, а после замужества женщина должна всецело повиноваться мужу. В этой стране нет женщин в парламенте и никогда не было женщины во главе государства. Закон не предусматривает равную оплату труда, а женщины имеют лишь частичный доступ к финансовым услугам. «98% женщин становятся жертвами сексуальных домогательств прямо на улице. Очень низкий уровень доступа к помощи акушеров во время родов, поэтому 70% родов проходят дома в антисанитарных условиях. Естественно, это увеличивает процент женской и детской смертности, а также распространение болезней», – отмечает Ольга Дунебабина.

Где лучше не рождаться женщиной

Не очень далеко в плане улучшения прав женщин от вышеупомянутых стран ушли Саудовская Аравия, Египет, Ирак, Индия, Малайзия, Гвинея и другие.

К примеру, в Саудовской Аравии на днях женщины бежали первый в истории этой страны марафон. Это для нас может показаться обыденностью, но для стран арабского мира – не абы какой прогресс. Особенно, если учесть, что еще совсем недавно женщины Саудовской Аравии не имели права вести свой бизнес, а до прошлого года им было законодательно запрещено водить авто.

По словам Ольги Дунебабиной, среди мусульманских стран на сегодня заметно ухудшилась ситуация с правами женщин в Египте. С приходом к власти исламистов Египет превратился в одну из самых опасных стран для мусульманок. «Женщинам-мусульманкам запрещено вступать в брак с не-мусульманами. Если мусульманка родила от не-мусульманина, ребенка забирают у матери и передают мужчине-мусульманину на воспитание. Это может быть ее брат, отец, дядя», – рассказывает Дунебабина.

В Ираке, как в Пакистане, едва ли не нормой считается «убийство чести» (существует даже специальная статья в Уголовном кодексе Ирака) – мужчина, уличивший свою жену в измене, может убить и ее, и любовника, и получить за это не более трех лет лишения свободы – тогда как за обычное убийство предусмотрено от десяти лет до смертной казни.

А в целом в этой стране женщина даже не может получить паспорт без разрешения мужа или опекуна.

В двадцать первом веке в ряде государств продолжает действовать варварская традиция женского обрезания. Руководитель Amnesty International Украина Оксана Покальчук рассказывает, как, прикрываясь так называемыми традициями, в Индонезии, Малайзии, Гвинее, Буркина-Фасо, девочек разного возраста подвергают принудительным генитальным операциям. «Причем, нельзя все «женские обрезания» смешивать в одну кучу. Ведь иногда девочек только физически обрезают, а бывает, что процесс сопровождают зашиванием вагины. Многие женщины узнают об этом только в брачную ночь», – рассказывает Покальчук.

Печально еще и то, что эти издевательства сопряжены с несоблюдением базовой гигиены при таких «операциях». В результате, девочки часто умирают или получают пожизненные увечья.

Программный директор EdCamp Ukraine Елена Малахова отмечает, что лично ее очень пугает традиция, сохранившаяся в Индии, – в некоторых общинах после того, как умирает муж, жена должна совершить самосожжение.

«В прошлом году была новость о молодоженах из Афганистана о том, что женщина возраста наших первокурсниц захотела поступить в университет, а ее молодой муж отрубил ей правую руку, чтобы не могла учиться и писать. Потому что образованная женщина – это позор! И это реальная история… Такие вещи меня ужасают», – говорит Малахова.

Кроме того, она отмечает, что некоторые совершенно дикие вещи сохраняются в «традициях» и постсоветских стран. Ее мнение разделяет координатор гендерной программы Фонда им. Г. Белля в Украине Анна Довгопол, по словам которой, в Кыргызстане до сегодня сохраняется «практика похищения невесты (ала-Качу), когда девушек без их согласия сажают в машину и везут в дом мужа, который хочет на ней жениться». «Уйти девушка не может, поскольку ее семья потом не принимает ее обратно – ведь это позор, девушка считают «грязной» и «испорченной»», - отмечает Довгопол.

Это ужасает, но не удивляет. Ведь, если брать «сухую» статистику, то, по данным Всемирной организации здравоохранения, около 200 миллионов женщин и девочек, живущих сегодня, прошли калечащие операции на женских половых органах, 15 млн девочек ежегодно выходят замуж до совершеннолетия, одна треть женщин в мире (более двух третей в некоторых странах) испытали физическое или сексуальное насилие. А в 46 странах законы не защищают женщин от насилия в семье. В прошлом году декриминализовала домашние побои… Россия.

Может ли мир защитить женщин

В прошлом году, впервые за всю историю подсчета Индекса гендерного неравенства, ситуация с неравенством ухудшилась. Причем по всем основным параметрам (речь идет об образовании, здравоохранении и выживании, экономике и карьере, политических правах). Для устранения неравенства между мужчинами и женщинами, при существующем положении вещей, человечеству потребуется уже сто лет против восьмидесяти четырех, подсчитанных экспертами в 2016 году. А могут ли мировые правозащитные организации уже сегодня защитить женщин в самых угнетаемых странах – вопрос дискуссионный.

Ольга Дунебабина убеждена, что большинство проблем с нарушением прав женщин в мусульманских странах возникают из-за религиозных традиций, а попытки влиять на религию, зачастую, неудачны: «Можно проводить какие-то информационные кампании как для женщин, так и для мужчин, но, к сожалению, сейчас увеличивается число радикально настроенных, в частности, исламистов, и очень сложно бороться».

Елена Малахова считает, что, поскольку речь идет о «закрытых странах», действовать нужно также закрыто, постепенно внушать местному населению, что происходящее в их странах – не норма: «Вряд ли можно прийти извне и решить все проблемы. Если у людей внутри страны нет понимания проблемы о нарушении прав человека, вряд ли они захотят что-то изменить».

По мнению Оксаны Покальчук, лучшее, что можно сделать – привлекать внимание людей по всему миру к дискриминации, обращать внимание на конкретные случаи в конкретных странах, проводить акции у посольств этих стран, устраивать флэш-мобы в соцсетях, писать письма власти. «Представьте себе, вы – прокурор в Иране, и думаете, что поступаете правильно, сажая в тюрьму 35 женщин. В какой-то момент вам начинают приходить письма - одно, два, тысячи, сотни тысяч… Рано или поздно вы откроете и прочитаете, к чему вас призывают. Когда ваше имя становится известным на весь мир в контексте нарушения чьих-то прав – это влияет на принятие решений», – убеждена Покальчук.

«В 2016 году в рамках нашей ежегодной акции «Марафон написания писем» у нас проходило дело женщины из Эль-Сальвадора, которую осудили на тридцать лет за выкидыш, обвинив в убийстве ребенка. Недавно она вышла на свободу, и мы считаем это большой победой», – добавляет она.

Украина в Индексе гендерного неравенства

Как уже сообщалось, в Индексе гендерного неравенства 2017 Украина заняла 61 место. Таким образом, по сравнению с 2016 годом, мы поднялись вверх на восемь пунктов, и это – действительно немало. Но заявлять, что у нас уже все радужно, не стоит.

Елена Малахова подчеркивает, что вышеупомянутый рейтинг формируется, в частности, и на основе нормативно-правовых актов, принятых в стране. А поскольку Украина делает многое, чтобы интегрироваться в европейское пространство, то в правовом поле изменения происходят. «Но даже если приняты соответствующие нормативно-правовые акты, это еще не значит, что все заработало и изменилось в обществе. К тому же, мы до сих пор не ратифицировали Стамбульскую конвенцию – и это позор», - отмечает она.

На то, что властьимущие игнорируют международную конвенцию, которая объясняет, что такое гендерно-обусловленное насилие и предусматривает применение инструментов для его искоренения, сетует и Анна Довгопол: «Государство не признает, что насилие над женщинами происходит именно потому, что они женщины. Полиция часто не расследует такие случаи, а пострадавшим женщинам некуда идти, ведь практически нет приютов, где они могли бы быть в безопасности, и нет механизма, который бы сдерживал обидчиков от повторного насилия».

В свою очередь, Ольга Дунебабина напоминает: именно в прошлом году в Украине законодательно пытались запретить право женщины на аборты. По крайней мере, попытка «прощупать» общественное мнение в этом вопросе – была. «И пока будут возникать вот такие идеи, мы будем заниматься в Индексе 61 место, а не хотя бы 30-е», - подчеркнула она.

Кстати, сегодня на 30-м месте находится соседняя Молдова. А украинкам еще есть, за что бороться.

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Конечно, если сравнивать Украину с Ираном или Пакистаном, где женщин заставляют закрывать лица, украинки находятся не в самом плачевном положении, поскольку могут голосовать, получать высшее образование, управлять автомобилем и не просить разрешения у мужа на получение паспорта. Но действительно ли мы хотим сравнивать Украину с Ираном или Пакистаном? Может, пора равняться на Исландию и Норвегию?

Ирина Шевченко