Советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик "потроллил" регионалов видом нового моста (фото)

Голик отметил, что уже в этом году будет реконструирован и второй мост в Павлограде.

Советник главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко Юрий Голик показал, как изменился мост в Павлограде, после того, как область больше не возглавляют "регионалы".

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВалентин Резниченко: Канадцы построили в Никополе самую мощную солнечную электростанцию в области"Было – стало: один из мостов через речку Вовча в Павлограде, который мы реконструировали в прошлом году. Не знаю, что там не заладилось у крепких хозяйственников, доведших за время своего "хозяйствования" мост до состояния нестояния во времена стабильности, но реконструировали его уже мы, в прошлом году. Децентрализованный технократизм команды Порошенко в действии", - отметил он.

Также Голик отметил, что уже в этом году будет реконструирован и второй мост в этом населенном пункте.

Как сообщалось, в 2017 году на Днепропетровщине было реконструировано и построено с нуля больше 200 инфраструктурных объектов.