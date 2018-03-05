Председателя райсовета Василькова подозревают в избиении консьержки (видео)

Депутат же обвиняет своего мужа, который работает в КГГА, в фабрикации против нее уголовных дел.

Председателя райсовета Василькова Наталью Баласинович подозревают в избиении консьержки.

Об этом ТСН рассказала пострадавшая пенсионерка и свидетели. Но депутат Наталья Баласинович инцидент отрицает и заявляет, что никого не била.

В то утро Баласинович шла к свекрови, но та приказала не пускать невестку из-за давнего конфликта. Консьержка говорит, что ее оскорбляли и толкали. Когда она ушла, женщина вызвала полицию. Говорит, что диагностировали ушиб головы.

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Свекровь говорит, что ссоры начались год назад, когда ее сын подал на развод.

Депутат же обвиняет своего мужа, который работает в КГГА, в фабрикации против нее уголовных дел. А также жалуется, что он хочет отсудить у нее имущество.

Раньше в метро Киева мужчина избил полицейского.