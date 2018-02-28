Порошенко о Мальдивах: пересекал границу под своей фамилией, оплатил все с собственного счета

Президент утверждает, что во время путешествия никому не делегировал своих обязанностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время своего новогоднего путешествия на Мальдивы пересекал государственную границу под собственным именем, а все расходы платил с собственного банковского счета в украинском банке.

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Отвечая на вопрос журналиста, Порошенко указал, что в начале января, во время путешествия, никому не делегировал своих обязанностей.

"Согласно Конституции Украины, президент не имеет права никому передавать свои обязанности, поэтому 24 часа в сутки уже почти 4 года я нахожусь на связи, выполняю функции президента, выполняю функции Верховного Главнокомандующего. И в начале января я этих обязанностей никому не передоверял", - заявил он.

"Границу я пересекал под своей фамилией, по своему паспорту, с соответствующей регистрацией пограничников... Оплачивал я это - и самолет, и отель - со своего банковского счета в украинском банке. И в поданной декларации - это должно произойти в течение ближайших дней и вы сможете в этом убедиться. И подчеркиваю, что на это не было потрачено ни копейки из украинского бюджета", - подчеркнул Порошенко.

В январе 2018 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко со своими близкими встретил новый год на Мальдивах. По подсчетам журналистов, это стоило ему как минимум в $500 тыс. Как сообщали СМИ, президент Украины якобы пересекал границу под чужим именем. В то же время, в ГПСУ впоследствии заверили, что во время поездки на Мальдивы Порошенко пересекал границу законно.