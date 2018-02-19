Суд по делу резонансного ДТП в Харькове с шестью жертвами перенесли

Соответствующее решение принял судья Киевского райсуда Харькова Виктор Попрас вскоре после начала первого заседания по делу о резонансной аварии.

В Харькове суд объявил перерыв до 27 февраля в заседании по делу о дорожно-транспортном происшествии с шестью погибшими, которое произошло на улице Сумской.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 19 февраля, принял судья Киевского райсуда Харькова Виктор Попрас вскоре после начала первого заседания по делу о резонансной аварии.

Читайте такжеВ деле о резонансном ДТП с шестью погибшими в Харькове появилась новая пострадавшая - СМИСуд удовлетворил ходатайство стороны одной из пострадавших Анны Комар об организации с ней видеоконференции для участия в судебном заседании. Учитывая необходимость проведения организационных мероприятий, в судебном заседании объявлен перерыв до 12:00 вторника, 27 февраля.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» под управлением 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу.