Транспортный коллапс в Киеве: из-за снегопада и многочисленных ДТП столица стоит в 7-балльных пробках (фото, видео)

На Борщаговской скоростной линии трамваи остановились по неизвестным причинам.

В первый день весны на дорогах столицы наблюдаются 7-бальные пробки. Снегопад стал причиной остановки общественного транспорта и многочисленных ДТП.

Так, в результате столкновения легковушки и грузовика на перекрестке ул.Дегтяревской и вул. Семьи Сосниных остановилось движение трамваев №№14, 15, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Также движение трамваев затруднено на ул. Алма-Атинской из-за водителя, который выехал на трамвайные рельсы, пытаясь объехать пробку.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром на столичном проспекте Победы. Там, согласно сообщению, столкнулись маршрутка, автобус и легковушка. Обошлось без пострадавших. Еще одно тройное ДТП произошло утром на Одесской трассе, пострадавших нет.

Из-за пробок, стоят трамваи по ул. Дмитровской. Также по неизвестным причинам остановился транспорт на Борщаговской линии скоростного трамвая. Пасажирир были вынуждены идти пешком.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 2 и 3 марта из-за сложных погодных условий отменены занятия в школах.