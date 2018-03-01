В Одессе из-за непогоды занятия в школах отменены до 5 марта

В Одессе сохраняются сложные погодные условия: сегодня прогнозируется сильный снег, порывы ветра.

В Одессе в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия в школах и детсадах отменены по 2 марта включительно; возобновить полноценную работу планируется с понедельника, 5 марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, в связи с продолжающимися морозом, снегопадом, сильным порывистым ветром 1 марта на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) исполнительного комитета Одесского горсовета принято решение отменить занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях города Одессы до 2 марта включительно.

Кроме того, как отметила директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич, в связи с тем, что суббота, 3 марта, официально является рабочим днем, департамент будет рекомендовать директорам школ перенести занятия с 3 марта на 17 марта.

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Отмечается, что в детских садах продолжают работать дежурные группы, принимающие детей в случае необходимости. По информации департамента образования и науки горсовета, дежурные группы в дошкольных учреждениях посещают от 7 до 10% воспитанников.

В пресс-службе добавили, что коммунальные службы города в круглосуточном режиме ведут работы по уборке снега. Около 3-х тысяч сотрудников коммунальных служб принимают участие в расчистке дорог, тротуаров и остановочных комплексов от снега. Также выполняется посыпка песчано-солевой смесью во избежание образования наледи.

«Ночью в работах по расчистке снега было задействовано 109 единиц техники КП «Городские дороги», в том числе привлеченной, а также 22 единицы спецтехники КП «ЖКС», использовано 1100 тонн песчано-солевой смеси», - заявили в пресс-службе.

На сегодня высота снежного покрова в городе составляет 15 см, местами достигая 30 см и более. С 27 февраля по 1 марта выпало 38 мм осадков, что составляет 93% месячной нормы (41 мм).

Сегодня в Одессе сохраняются сложные погодные условия: прогнозируется сильный снег, порывы северо-западного ветра 25-27 м/с.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля в Одессе было принято решение в связи с ухудшением погодных условий работу школ и детсадов приостановить по 1 марта включительно.